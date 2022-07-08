В режиме видеоконференцсвязи с руководителями муниципальных образований вице-премьер обсудил качественную проработку заявок на участие в конкурсном отборе объектов в реализации проекта на 2024 и 2025 годы с учетом рекомендаций Министерства просвещения РФ и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

«Мы ни при каких условиях не должны допустить сбоев в этой работе. Глав муниципальных районов и городов прошу взять на контроль данный вопрос. Не должно быть сбоев в подаче заявок, необходимо обеспечить своевременное и качественное представление конкурсной документации, чтобы не допустить ошибки предыдущей заявочной кампании», - подчеркнул вице-премьер.

Муслим Телякавов также добавил, что все представленные проектно-сметные документации должны пройти экспертизу и получить положительные заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости, выданные Региональным центром по ценообразованию в строительстве и Государственной экспертизы проектов.

Для этого экспертами Государственной экспертизы проектов будет проведен обучающий семинар для представителей администраций муниципальных образований, где подробно будет разобрана процедура подготовки заявок для получения экспертизы.

Отметим, что в целях эффективной реализации мероприятий регионального проекта «Модернизация школьных систем образования» Минобрнауки РД принят ряд мер, в том числе с целью исключения вероятности признания победителями недобросовестных подрядных организаций Минобрнауки РД разработана и доведена до муниципалитетов типовая форма технического задания для проведения конкурсных процедур, проект контракта и разъяснения по их применению.

Продолжая тему, министр образования и науки РД Яхья Бучаев, сообщил, что проекты должны в себя включать современный дизайн кабинетов и коридоров школ.

«Обращайте внимание на дизайн проектов, так как обстановка в школе должна способствовать развитию у детей стремления к знаниям, тяге к наукам. Есть масса примеров, где в субъектах страны построены и функционируют современные школы нового уровня, у детей должно быть желание ходить в школу.

Современные решения должны стать необходимым условием для одобрения заявки на участие в капитальном ремонте школ Дагестана на 2024-2025 годы. При этом, решения, к которым прибегнет подрядчик, выполняя ремонтно-монтажные работы, должны быть одобрены как родителями, так и самими учениками, ведь им учиться в отремонтированной школе. Не менее важно, что федеральная программа капремонта позволяет направлять часть выделенных средств на приобретение нового оборудования. Это даст возможность модернизировать школы и создать в них современные условия для детей и их развития», - отметил Яхья Бучаев.

Напомним, что отбор заявок субъектов на участие в программе капитальных ремонтов в 2024–2025 годы будет проводиться с 15 июля. Пакет документов, который будет приложен к заявке на участие, учебные заведения должны представить до 5 августа.