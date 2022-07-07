ЗАМАНА - Дагестан готовится принять участников Всероссийского этапа Международного ралли «Шелковый путь»

Дагестан готовится принять участников Всероссийского этапа Международного ралли «Шелковый путь»

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07 июля, 2022. Четверг 09:40
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Дагестан готовится принять участников Всероссийского этапа Международного ралли «Шелковый путь»
В среду, 6 июля, под руководством заместителя Председателя Правительства РД  Муслима Телякавова состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению на территории Республики Дагестан Всероссийского этапа Международного ралли «Шелковый путь».
Дагестан готовится принять участников Всероссийского этапа Международного ралли «Шелковый путь»
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Открывая заседание, Муслим Телякавов отметил, что для республики большая честь принять участников Всероссийского этапа Международного ралли «Шелковый путь». Организаторы ралли -  Минспорт России и исполнительная дирекция соревнований - Ассоциация «Силквей Ралли» запланировали проведение мероприятия на период с 6 по 16 июля 2022 года по маршруту Астрахань - Москва. В Дагестан участники гонок прибудут 10 июля.

«Приближается значимое и почетное для нас мероприятие,  это один из этапов Международного ралли «Шелковый путь», который будет проходить на территории Республики Дагестан. В этом году он уже сегодня стартовал в Москве. В Дагестане региональный этап запланирован на период с 10 по 12 июля.

Уже буквально на днях он должен пройти на территории Ногайского, Тарумовского, Кизлярского районов, а также города Южно-Сухокумск. Скоростной этап у нас будет проходить на территории Ногайского района.

Нам необходимо тщательно подойти к обеспечению  мер безопасности на маршруте, на базовых стоянках,  а также на фан-зонах,  куда будет осуществляться  допуск людей», - подчеркнул Телякавов.

Вице-премьер также отметил, что распоряжением Правительства РД утвержден состав оргкомитета проведения республиканского этапа. В него вошли представители всех органов исполнительной власти и силовых ведомств (МВД по РД, УФСБ по РД, МЧС по РД, Росгвардия по РД и УГИБДД МВД по РД).

Подробнее о том, на какой стадии находится процесс подготовки к республиканскому этапу мероприятия, рассказали представители Министерства по физической культуре и спорту  РД - министр Сажид Сажидов и заместитель Зайнал Салаутдинов.

Так, по словам Сажида Сажидова, в целях успешного проведения и обеспечения безопасности российского этапа ежегодного Международного ралли «Шелковый путь» 2022 на территории Дагестана, сформирована рабочая группа. В нее вошли работники муниципальных органов управления образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, здравоохранения, а также работники МЧС, МВД, Ногайского, Тарумовского, Кизлярского районов и г. Южно-Сухокумск.

Зайнал Салаутдинов в свою очередь уточнил, что республиканский этап начинается на границе Калмыкии и завершается на границе Чеченской республики. Протяженность маршрута составляет 120 км, скоростной маршрут будет проходить от поселка Озерное до поселка Нариман Ногайского района.

«Мы провели 4 заседания рабочей группы, на которых обсуждались вопросы по организации и проведению ралли на территории республики. Работники министерства, Федерации автомобильного спорта Республики Дагестан, дирекции проекта Шелковый путь, администрация МО «Ногайский район» и МВД по РД в апреле 2022 года проехали по скоростному маршруту от поселка Озерное до поселка Нариман, расположенного возле районного центра селения Терекли-Мектеб.

В ходе обследования маршрута скоростного участка было принято решение создать 13 постов безопасности в местах пересечения дорог, развилок, мостов и фермерских хозяйств, расположенных на маршруте скоростного участка», - отметил он.

На сегодняшний день утверждена схема расположения фан-зоны вблизи поселка Нариман Ногайского района и определены опасные точки на маршруте скоростного участка (места пересечения дорог, фермерского хозяйства, линии электропастухи). Для обеспечения безопасности на этих точках закреплены ответственные работники полиции Ногайского, Тарумовского, Кизлярского районов и г. Южно-Сухокумск.

«5 июля мы провели контрольный проезд по маршруту скоростного участка, в ходе которого владельцам фермерских хозяйств вручены уведомления о перегоне 10 и 12 июля с 09:00 до 17:00 мелкорогатых и крупнорогатых животных на безопасное место в связи с проведением гонки.

Для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности организаторов, участников и зрителей гонки привлечены работники МВД – 30 человек, Росгвардии – 10 чел., волонтеры – 40 чел., медицинские работники – 6 чел. и две автомашины скорой помощи, работники МЧС – 4 чел., а  также работники ЧОП – 10 человек. Определены ответственные за культурную программу, работу пунктов питания, электрообеспечение, парковки автотранспорта, медобеспечение, зоны заправки и устройство вертолетной площадки, места для судей и зрителей», -  рассказал Зайнал Салаутдинов.

Подводя итоги заседания, Муслим Телякавов, призвал присутствующих ответственно подойти к организации мероприятия  и вопросам обеспечения безопасности, после чего дал ряд поручений ответственным ведомствам. Минспорту РД было поручено в соответствии с утвержденной схемой, подготовить фан-зону на месте промежуточного финиша, а минздраву республики обеспечить дежурства бригад скорой медицинской помощи в местах пересечения маршрута ралли и дорог общего пользования, а также на месте промежуточного финиша ралли для оказания экстренной медицинской помощи в случае возникновения ДТП.

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