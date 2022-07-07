Совещание организовано по поручению Главы РД Сергея Меликова. Теперь в Правительстве будут проводиться расширенные совещания с участием руководителей всех органов исполнительной власти по вопросам развития районов и городов республики. Каждый муниципалитет будет рассматриваться отдельно.

В том числе будут проанализированы вопросы эффективности взаимодействия органов власти с администрацией муниципального образования, ход решения задач, поставленных федеральным центром, реализации госпрограмм и т.д.

Абдулмуслим Абдулмуслимов сообщил, что Главой Республики Дагестан поручено на совещаниях в Правительстве региона обсуждать актуальные вопросы развития муниципалитетов.

«Эффективное решение задач, поставленных федеральным центром, реализация госпрограмм и федеральных проектов во многом зависит от качественной работы на муниципальном уровне. К примеру, переданные полномочия по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за которую несут персональную ответственность главы муниципалитетов.

Кроме того, строительство и ввод в эксплуатацию социальных объектов. Большинство школ и детских садов муниципальные, поэтому здесь должна быть личная заинтересованность глав администраций в ускоренном введении в эксплуатацию таких объектов», - сказал он.

Из-за слабой активности на муниципальном уровне, как отметил Абдулмуслим Абдулмуслимов, затягивается капремонт школ, что может привести к срыву начала учебного года в некоторых школах: «Это недопустимо!».

Говоря непосредственно о Буйнакске, Абдулмуслим Абдулмуслимов подчеркнул, что Правительством РД в рамках реализации госпрограмм городу оказывается необходимое содействие и поддержка.

«Это - строительство и ввод социальных объектов, поддержка дорожной деятельности, учреждений культуры и так далее, об этом подробнее я прошу доложить министров с указанием проблем, нерешенных задач на муниципальном уровне.

В целях улучшения социально- экономического положения Буйнакска необходимо обеспечить реализацию первоочередных мероприятий по расширению налогооблагаемой базы и увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет, привлечению инвестиций в экономику города и реализации инвестпроектов, поддержке субъектов МСП в условиях внешнего санкционного давления, созданию новых рабочих мест и снижению неформальной занятости населения, снижению объектов незавершенного строительства.

С докладом о решении первоочередных задач комплексного социально-экономического развития города Буйнакска выступил врио министра экономики и территориального развития РД Арсен Рустамов.

Говоря о налоговом потенциале города, Арсен Рустамов сообщил, что налоговый потенциал города на 2022 год определен

в объеме 261,4 млн рублей (без учета акцизов

на ГСМ) с ростом к потенциалу 2021 года

на 13,2%, или на 30,5 млн рублей.

«Хочу отметить, что городе Буйнакск имеются существенные резервы по увеличению собираемости налоговых доходов, которые могут быть задействованы

за счет реализации мероприятий по актуализации налоговой базы по имущественным налогам, снижению неформальной занятости населения, легализации предпринимательской деятельности, а также за счет погашения задолженности по налогам и сборам», - отметил Рустамов.

Переходя к вопросам жизнеобеспечения населения города Буйнакск, врио главы Минэкономразвития сообщил, что республикой уделяется существенное внимание развитию социальной и коммунальной инфраструктуры в рамках Республиканской инвестиционной программы.

В рамках Республиканской инвестиционной программы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в городе Буйнакск предусмотрено финансирование 4 объектов капитального строительства в объеме 2 млрд 195 рублей. В 2022 году планируется ввод в эксплуатацию двух детских садов по 250 мест. В проекте капремонта детских садов в 2022 году в городе заявлено 3 дошкольных объекта.

Глава Буйнакска Исламудин Нургудаев, в свою очередь, рассказал, что бюджет города на текущий финансовый год запланирован в доходах на сумму 1 млрд 397 млн руб. Рост относительно фактического исполнения прошлого года 12%.

В производственном комплексе города сегодня функционирует 8 промышленных предприятий, доминирующим видом деятельности которых по-прежнему остаются производство и обработка. Они занимают 82% в общем объеме промышленного производства города. Наиболее высокие показатели роста промышленного производства наблюдаются по предприятиям: ЗАО «Мушарака», ООО«Бофф», ООО «Доф», ЗАО «Сангар», ООО «Транакор», ООО «Нагорный Дагестан», ОАО «Буйнакский агрегатный завод». Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в 2021 году составил 1284,0 млн руб., что на 4,1% больше уровня 2020 года (в сопоставимых ценах).

Подробно Исламудин Нургудаев остановился на проблемах города. Среди них были названы проблемы в сфере ЖКХ, водоснабжения города, в том числе изношенности объектов внутригородского водоснабжения и водоотведения, санитарного состояния города, накопления и вывоза ТКО.

В ходе совещания выступили вице-премьеры, руководители министерств и ведомств. По итогам совещания органам исполнительной власти даны поручения по профильным направлениям.