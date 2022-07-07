Мехтебский рыбоводный завод входит в состав Терско-Каспийского филиала ФГБУ «Главрыбвод», на ряду с Терским, Дагестанским, Бирюзякским и Приморским экспериментальными рыбоводными заводами. На этих площадках осуществляется искусственное воспроизводство водных биологических ресурсов по государственному заказу.

Правительственную делегацию встретил директор Гамзат Чантилов, который провел для гостей экскурсию по заводу и рассказал о производственных мощностях.

На территории участка расположены инкубационный цех и нерестово-вырастные водоемы. Проектная производственная мощность по выпуску молоди полученной заводским способом составляет 13,0 млн штук, в том числе 2,0 млн. молоди осетровых (белуга, осетр, севрюга) и 11,0 млн молоди частиковых видов рыб(кутум, сазан). Помимо заводского способа здесь также разведение частиковых видов рыб от самозахода и естественного нереста, что дает дополнительно 50,0 млн.штук молоди.

«В производственном цеху Мехтебского рыбоводного завода 28 бассейнов разных форм и общим объемом 312 м2, оборудованный инкубационный цех с разовой загрузкой икры 3,2 млн штук, а также контейнера для перевозки. Все оборудование в хорошем состоянии», - уточнил Чантилов.

Как сообщил директор завода, для выращивания молоди частиковых видов рыб (кутум, сазан) полученных заводским методом в 2022 году планируется использование 54 га, 125 га и 120 га водоема. В эти водоемы планируется осуществить зарыбление 22,0 млн шт. личинок кутума в соответствии исходя из биотехнических показателей по выращиванию молоди, такое количество посадочного материала обеспечивает выход 11,0 млн шт. кутума.

Для естественного воспроизводства частиковых видов рыб в текущем году будут использованы три водоема площадью – 393, 622 и 291 га.

Подробнее о работе всех заводов входящих в состав Терско-Каспийского филиала ФГБУ «Главрыбвод» рассказал Арип Абдулаев.

«В соответствии с установленным государственным заданием пять рыбоводных завода входящих в состав филиала занимаются искусственным воспроизводством водных биологических ресурсов, рыбохозяйственной мелиорацией и проводят государственный мониторинг водных и биологических ресурсов. На рыбоводных заводах филиала ежегодно выращиваются более 22 млн. экземпляров молоди ценных видов рыб, в том числе по таким видам как: кутум – 11 млн штук, сазан – 11 млн штук, русский осетр 0,2 млн. штук, каспийский лосось 0,05 млн штук» - подчеркнул он.

Кроме того, на балансе филиала находятся Аракумские, Нижне-Терские, Мехтебские, Самурские нерестово-выростные водоемы, в которых происходит нерест ценных видов промысловых рыб – сазан, вобла, лещ, рыбец, шемая, кутум, судак и других видов, по результату которого ежегодно в Каспийское море скатывается более 100 млн экземпляров частиковых видов рыб.

Помимо этого, как сообщил Арип Абдулаев, на рыбоводных заводах проводятся работы по формированию ремонтно-маточных стад лососевых (5500 экз.) и осетровых (4240 экз.) видов рыб.

После осмотра территории завода и бассейнов с рыбой делегация направилась на место выпуска мальков в естественную среду. После завершения процесса вице-премьер Нариман Абдулмуталибов озвучил задачи, которые стоят перед властью и методы их решения.

«Наша главная задача - это восполнить экологический и природный рыбный баланс. Завод с плановыми мероприятиями, в общем, справляется, проблемы тоже есть с водой и мелиорацией, но думаю, они будут решены совместно с федеральными ведомствами.

Тема для нас важная и актуальная, есть конкретные поручения главы республики Сергея Меликова и Председателя Правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова, не только по сохранению рыбного баланса, но и по развитию переработки полного цикла и мы работаем в этом направлении.

В сентябре планируем провести расширенную стратегическую сессию по развитию рыбной отрасли. Мы хотим видеть более тесное взаимодействие федеральных, территориальных и исполнительных органов власти, а также взаимодействие с наукой и органами правопорядка.

И сегодня мы все вместе наблюдали за процессом выпуска малька и восполнения природных ресурсов Каспийского моря. И это один из факторов нашего взаимодействия.

В среднем выживаемость молоди в естественной среде достигает 1%, но у нас в Дагестане благоприятные природно - климатические условия, будем надеяться, что процент будет выше», - сказал зампред Правительства РД.

В завершение вице-премьер порекомендовал руководству благоустроить и озеленить территорию завода, а также проработать вопрос получения внебюджетных средств для стимулирования и развития завода.

«К примеру, организация уборки и заготовки камыша это не только очистка прудов, но и возможный источник получения дополнительных внебюджетных средств», -заключил он.