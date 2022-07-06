Национальная библиотека Дагестана издала библиографический указатель к 90-летию со дня рождения Народного поэта Дагестана Фазу Алиевой

Национальной библиотекой РД им. Р. Гамзатова издан библиографический указатель «Талисман Страны гор». Указатель посвящен 90-летию со дня рождения Кавалера ордена Святого апостола Андрея Первозванного «За веру и верность», Народного поэта Дагестана, прозаика, публициста, государственного и общественного деятеля Фазу Алиевой.

Указатель содержит 1913 библиографических записей на первоисточники, опубликованные на аварском, русском и других языках.

В указателе даны вступительные статьи Народного поэта Дагестана Расула Гамзатова «Слово о Фазу», Президента Республики Дагестан в 2006–2010 гг. Муху Алиева «Мудрое слово – лучше богатства» и члена Союза журналистов РФ, исследователя творчества Ф. Алиевой, научного сотрудника Института языка, литературы и искусства ДФИЦ РАН Маризы Магомедовой.

В указатель вошли книги, серийные издания, публикации в периодических изданиях, статьи, выступления, интервью, встречи, рецензии, имеющиеся в фонде Национальной библиотеки РД им. Р. Гамзатова. Также были использованы «Книжные летописи», «Летописи газетных статей» и «Летописи журнальных статей».

Указатель состоит из двух разделов: «Произведения Фазу Алиевой и «Литература о жизни и творчестве Фазу Алиевой».

Библиографическое пособие снабжено вспомогательным именным указателем. Здесь в едином алфавитном ряду помещены фамилии авторов, включенных в указатель работ, редакторов, составителей, переводчиков, фамилии упоминаемых лиц.

Издание будет интересно этнографам, литературоведам, библиографам, краеведам, писателям, преподавателям вузов и школ, работникам музеев и библиотек, любителям творчества Ф. Алиевой. Также он будет полезен тем, кто интересуется литературой и культурной жизнью Республики Дагестан.

В ближайшее время указатель поступит в библиотеки республики.