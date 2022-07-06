Держателям «Пушкинских карт» раздают подарки

С начала старта участие в нем приняли уже более ста человек, а порядка 60 получили подарки. По словам руководителя Исторического парка Тимура Велиханова, проект продолжит работу до сентября:

«Наш проект нацелен на популяризацию «Пушкинской карты» и , конечно, привлечение внимания молодежи к Историческому парку. Для нас очень важно, чтобы школьники и студенты, воспринимали комплекс «Россия – моя история» и как молодежную площадку, чтобы к нам тянулись. Изучать историю, особенно с нами, - не скучно. Кучерявый сезон продлится до сентября, мы надеемся, что как можно больше молодежи примет участие» рассказал в интервью ГТРК «Дагестан» Тимур Велиханов.

Чтобы стать участником розыгрыша, добавил он, необходимо посетить любой зал Исторического парка «Россия – моя история» по Пушкинской карте