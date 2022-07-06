Абдулмуслим Абдулмуслимов: «Оперативная обстановка в Дагестане в области противодействия терроризму сохранила тенденцию к нормализации»

В администрации Унцукульского района накануне, 5 июля, под руководством Председателя Правительства Республики Дагестан, члена АТК в РД Абдулмуслима Абдулмуслимова состоялось заседание антитеррористической комиссии муниципалитета.

В рамках совещания были обсуждены вопросы обеспечения общественной безопасности, антитеррористической защищенности объектов образования, других социально значимых объектов и мест массового пребывания людей и другие.

Открывая работу заседания, Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил, что оперативная обстановка в Республике Дагестан в области противодействия терроризму в 2022 году сохранила тенденцию к нормализации. Вместе с тем продолжают сохраняться предпосылки к формированию новых террористических групп из числа сторонников радикальных религиозных взглядов.

«На протяжении ряда лет принимаемыми мерами в регионе удается не допустить совершения преступлений террористической направленности.

В текущем году пресечена деятельность членов бандподполья по созданию 15 законспирированных ячеек в целях совершения преступлений террористической направленности. На 1 июня 2022 года предотвращено 3 преступления террористической направленности, нейтрализованы два бандита, задержаны 37 боевиков и их пособников», – сообщил премьер-министр об остановке в регионе в целом.

Говоря о ситуации в Унцукульском районе, Абдулмуслим Абдулмуслимов сообщил, что в настоящее время в рядах международных террористических организаций, действующих на территориях иностранных государств, осуществляют противоправную деятельность несколько десятков уроженцев Унцукульского района.

«Складывающаяся ситуация указывает на необходимость выработки дополнительных мер по устранению обстоятельств, способствующих формированию террористических угроз.

В этой связи хотел бы обратить внимание на необходимость повышения уровня проводимой органами местного самоуправления адресной профилактической работы с лицами, подверженными влиянию идеологии терроризма. Необходимо усилить работу по антитеррористической защищенности объектов образования, критически важной инфраструктуры, в местах массового пребывания людей, в том числе с учетом увеличения числа туристов», – сказал премьер.

Глава Правительства Дагестана подчеркнул, что формализм в работе, особенно с молодежью, и утрата остроты восприятия существующих террористических угроз категорически не допустимы.

«Планируемые и реализуемые вами меры должны быть, как говорится, проведены “не для галочки”, а направлены на решение конкретных актуальных задач – для того, чтобы реально оказать позитивное влияние на обстановку.

Анализ итогов работы АТК Унцукульского района показывает, что в прошедшем году ее влияние на обстановку в районе в сфере профилактики терроризма в целом возросло. Но имелись и выявленные недостатки в работе, над устранением которых необходимо работать в ежедневном режиме», – отметил Абдулмуслимов.

С основным докладом на заседании выступил председатель антитеррористической комиссии МО «Унцукульский район», глава муниципалитета Иса Нурмагомедов, который сообщил, что оперативная обстановка в Унцукульском районе на сегодняшний день характеризуется стабильной, в розыске находятся только лица из числа участников международных террористических организаций на территории вооруженных конфликтов в странах Ближнего Востока.

«Основными угрозообразующими факторами, влияющими на обстановку в области противодействия терроризму в районе, является нахождение в странах Ближнего Востока выходцев Унцукульского района, возвращение после отбытия наказания лиц, ранее осужденных за преступления террористической направленности», – рассказал он.

Говоря о принимаемых мерах, Иса Нурмагомедов рассказал, что в районе особое внимание уделяется адресно-профилактической работе – беседам с близкими родственниками указанных лиц.

Что касается антитеррористической защищенности объектов, как рассказал руководитель муниципалитета, в 2022 году на устранение недостатков в сфере обеспечения антитеррористической защищенности выделено 950 тысяч рублей.

О ходе исполнения решений НАК и Антитеррористической комиссии в РД доложил заместитель главы МО «Унцукульский район» Магомед Гамзатов. Он рассказал о проводимых в районе встречах с молодежью, привлечению к данным мероприятиям представителей Совета имамов.

Также он рассказал, что за первое полугодие этого года на территорию района прибыли два выходца Унцукульского района, проживавших на территории Украины.

«Данные лица прибыли на территорию района после 24 февраля 2022 года, то есть после начатой СВО РФ на Украине. С ними проведены профилактические беседы», – рассказал Гамзатов.

В целях информационного освещения темы привлекаются республиканские СМИ. Так, с 4 лицами, осужденными и отбывшими наказание за совершение преступлений террористической направленности и прибывшим к местам постоянного проживания, организованы видеосъемки с приглашением группы журналистов телеканала РГВК «Дагестан».

«Данные лица в коротких видеороликах высказались о пагубности экстремистских взглядов», – пояснил Гамзатов.

После заседания АТК Абдулмуслим Абдулмуслимов провел совещание по вопросам социально-экономического развития Унцукульского района, встретился с активом, главами местных сёл.

Председатель Правительства РД отметил, что в районе в последние годы заметна положительная динамика развития – ремонтируется автодорога, строятся школы и детские сады, проводится газификация населенных пунктов. Вместе с тем есть системные проблемы, которые нужно решать последовательно, и здесь важна активность руководства населенных пунктов.

Абдулмуслим Абдулмуслимов обратил внимание на важность оформления земельных участков, поставки их на учет. Актуализация данной информации позволит расширить возможности для развития населенных пунктов, участвовать в программе догазификации и иных проектах.