Тяжелоатлет Исмаил Гаджибеков – серебряный призер Чемпионата России в Хабаровске

Дагестанский спортсмен занял второе место, выступая в весовой категории до 55 кг. Его результат в сумме рывка и толчка – 225 кг. Это вторая серебряная медаль для Гаджибекова на чемпионатах России. В прошлом же году ему удалось выиграть Чемпионат России.

«На этот раз не получилось стать чемпионом, хотя мы рассчитывали именно на золотую медаль, -– прокомментировал выступление атлета его наставник Гусенхан Закарьяев. – Многострадальное плечо Исмаила пока никак не восстановится после проведенной операции. Нужна пауза. Теперь я дам отдохнуть своему подопечному два-три месяца. И как только Гаджибеков наберет оптимальную форму, вряд ли он кому-то потом отдаст пьедестал».э