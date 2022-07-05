ЗАМАНА - Тяжелоатлет Исмаил Гаджибеков – серебряный призер Чемпионата России в Хабаровске

Тяжелоатлет Исмаил Гаджибеков – серебряный призер Чемпионата России в Хабаровске

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05 июля, 2022. Вторник 13:49
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Тяжелоатлет Исмаил Гаджибеков – серебряный призер Чемпионата России в Хабаровске

Исмаил Гаджибеков стал обладателем серебряной медали проходящего в Хабаровске Чемпионата России по тяжелой атлетике.

Тяжелоатлет Исмаил Гаджибеков – серебряный призер Чемпионата России в Хабаровске
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Дагестанский спортсмен занял второе место, выступая в весовой категории до 55 кг. Его результат в сумме рывка и толчка – 225 кг. Это вторая серебряная медаль для Гаджибекова на чемпионатах России. В прошлом же году ему удалось выиграть Чемпионат России.

«На этот раз не получилось стать чемпионом, хотя мы рассчитывали именно на золотую медаль, -– прокомментировал выступление атлета его наставник Гусенхан Закарьяев. – Многострадальное плечо Исмаила пока никак не восстановится после проведенной операции. Нужна пауза. Теперь я дам отдохнуть своему подопечному два-три месяца. И как только Гаджибеков наберет оптимальную форму, вряд ли он кому-то потом отдаст пьедестал».э

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