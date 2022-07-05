Финал международного музыкального фестиваля «Россия – Вселенная звука» пройдет в Дагестане

Финал международного музыкального фестиваля «Россия – Вселенная звука» пройдет в Дагестане, об этом стало известно в ходе встречи министра культуры Дагестана Заремы Бутаевой с участниками фестиваля – артистами Чародинского государственного народного мужского хора «Поющая Чарода».

В пресс-службе ведомства напомнили, что ранее мужской хор выступил с концертом в Рахманиновском зале Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. В полуторачасовой программе вживую прозвучали песни на аварском, даргинском, лакском, кумыкском, лезгинском языках. Помимо хоровых произведений, были исполнены сольные вокальные и инструментальные номера на кумузе, кеманче, зурне, баянах и доули.

«Искренне благодарна вам за то, что вы на таком достойном уровне представили нашу республику на международном музыкальном фестивале “Россия – Вселенная звука”. Он собрал на своей площадке самое широкое представительство, насколько это сегодня возможно в условиях санкций и культуры отмены. Очень приятно, что в Рахманиновском зале, где преимущественно звучит академическая, классическая музыка, были представлены прекрасные хоровые и вокальные традиции дагестанского народа», – сказала Зарема Бутаева.

Отдельную благодарность министр выразила художественному руководителю филармонии Ирине Нахтигаль, которая вывела на сцену Московской государственной консерватории уже четвертый по счету коллектив.

«Интерес к творчеству хора со стороны профессионального музыкального сообщества, присутствовавшего на концерте, был огромный. В ансамбле играет одна единственная девушка. Зрители встречали ее инструментальное соло бурными овациями», – рассказала художественный руководитель филармонии.

По словам хормейстера «Поющей Чароды» Тагира Курачева, для того чтобы работать вживую, коллективу необходимы дополнительные штаты на музыкантов. Данный вопрос министром уже частично удовлетворен.

Отметим, что финал фестиваля «Россия – Вселенная звука» состоится в октябре в Республике Дагестан. Партнером мероприятия выступает Дагестанская филармония им. Т. Мурадова под патронажем Министерства культуры РД.

В завершающем концерте примут участие приглашенные музыкальные коллективы из Индии, Монголии и Ирана.