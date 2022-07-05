Сама семья интернациональная. Бабушка Наталья Еньшина – русская, ее зять – араб, уроженец Йемена Тарик Даба, его супруга из Донбасса и их дочь Зоя Даба.
В минувший вторник их привезли и разместили на территории учебно-спортивной базы имени Али Алиева (у Избербаша). Обустройством занимались работники республиканского минспорта.
«Очень довольны! Не ожидали такого приема. Огромная благодарность!» — не скрывает эмоций Наталья Георгиевна.
Она рассказала и об ускоренном решении вопроса с получением российского гражданства (ей для оформления соответствующих документов даже не пришлось покидать место временного проживания), и о финансовой поддержке, и о постановке на соответствующий учет.
Наталья Георгиевна, по ее словам, совершенно не разочарована выбором гостеприимного региона, а учитывая исламское вероисповедание дочери и зятя, Дагестан особенно подходит для этой семьи. С родными краями они терять связи не собираются: прямые поезда и автобусы из Махачкалы до Ростова-на-Дону (откуда до Донбасса относительно недалеко) облегчает эту задачу. Так или иначе, ближайшее время семья проведет в Дагестане.
Именно эту семью навестил на днях глава республики Сергей Меликов. Зная о том, что девочка Зоя интересуется боксом, руководитель региона и представители регионального минспорта во главе с министром Сажидом Сажидовым привезли ей в подарок перчатки, шлем, кроссовки, а также самокат и теннисную ракетку.
Девочка тут же опробовала подарки, а глава Дагестана пообщался с прибывшими, осведомился об их планах, пообещал самую различную поддержку.
А руководитель учебно-спортивной базы Магомед Джандаров добавил, что семья Даби/Еньшиных может оставаться на территории объекта сколько потребуется до дальнейшего решения их социальных и жилищных вопросов, при необходимости – все лето и осень. Беженцам предоставлено для проживания обновленное после ремонта жилое помещение, они получают питание и медицинское обслуживание. И рады, что живут теперь у берега теплого мор