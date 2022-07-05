ЗАМАНА - Семья из ДНР: Мы не ожидали такого приема в Дагестане

Семья из ДНР: Мы не ожидали такого приема в Дагестане

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05 июля, 2022. Вторник 08:18
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Семья из ДНР: Мы не ожидали такого приема в Дагестане

Интернациональная семья беженцев Даби/Еньшиных из Донецкой народной республики прибыла в Дагестан через столицу Российской Федерации. В Москве они провели восемь дней, а затем поездом направились на берега Каспия. Здесь они прямо на железнодорожном вокзале попали в заботливые руки дагестанцев: им пообещали, что к вечеру того же дня семье помогут обосноваться.

Семья из ДНР: Мы не ожидали такого приема в Дагестане
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Сама семья интернациональная. Бабушка Наталья Еньшина – русская, ее зять – араб, уроженец Йемена Тарик Даба, его супруга из Донбасса и их дочь Зоя Даба.

В минувший вторник их привезли и разместили на территории учебно-спортивной базы имени Али Алиева (у Избербаша). Обустройством занимались работники республиканского минспорта.

«Очень довольны! Не ожидали такого приема. Огромная благодарность!» — не скрывает эмоций Наталья Георгиевна.

Она рассказала и об ускоренном решении вопроса с получением российского гражданства (ей для оформления соответствующих документов даже не пришлось покидать место временного проживания), и о финансовой поддержке, и о постановке на соответствующий учет.

Наталья Георгиевна, по ее словам, совершенно не разочарована выбором гостеприимного региона, а учитывая исламское вероисповедание дочери и зятя, Дагестан особенно подходит для этой семьи. С родными краями они терять связи не собираются: прямые поезда и автобусы из Махачкалы до Ростова-на-Дону (откуда до Донбасса относительно недалеко) облегчает эту задачу. Так или иначе, ближайшее время семья проведет в Дагестане.

Именно эту семью навестил на днях глава республики Сергей Меликов. Зная о том, что девочка Зоя интересуется боксом, руководитель региона и представители регионального минспорта во главе с министром Сажидом Сажидовым привезли ей в подарок перчатки, шлем, кроссовки, а также самокат и теннисную ракетку.

Девочка тут же опробовала подарки, а глава Дагестана пообщался с прибывшими, осведомился об их планах, пообещал самую различную поддержку.

А руководитель учебно-спортивной базы Магомед Джандаров добавил, что семья Даби/Еньшиных может оставаться на территории объекта сколько потребуется до дальнейшего решения их социальных и жилищных вопросов, при необходимости – все лето и осень. Беженцам предоставлено для проживания обновленное после ремонта жилое помещение, они получают питание и медицинское обслуживание. И рады, что живут теперь у берега теплого мор

 

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