Глава РД провел собрание оперштаба по развитию экономики

Вчера, 4 июля, прошло заседание Оперативного штаба по обеспечению устойчивости развития экономики Республики Дагестан с учётом внешних факторов под руководством Главы РД Сергея Меликова. На повестке дня – меры по повышению устойчивости развития экономики и ход реализации программы капремонта школ.

Международное сотрудничество

Предваряя обсуждение, Сергей Меликов анонсировал визит в Дагестан делегации посольства Объединённых Арабских Эмиратов в России. «В дагестанской продукции и сотрудничестве с нашими производителями заинтересованы зарубежные страны», – подчеркнул глава Дагестана и напомнил о недавно достигнутых договоренностях с Ираном и Белоруссией.

Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов рассказал об итогах визита дагестанской делегации в Республику Беларусь. Так, достигнуты договоренности о создании в Дагестане ремонтного центра Минского тракторного завода, открытии производства по выпуску малогабаритной гусеничной техники, взаимодействии двух республик в сфере сельского хозяйства, поставках дагестанской шерсти, поставках молочной продукции в объекты образования и здравоохранения.

С участием спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко на Форуме регионов Беларуси и России подписан План мероприятий в рамках Соглашения о сотрудничестве между Беларусью и Дагестаном. Правительству Дагестана предстоит начать работу по исполнению этого плана.

Визит Совета Федерации ФС РФ в Дагестан

Более подробно возможности Дагестана Валентина Матвиенко изучит во время своего предстоящего визита в республику. Об этом сообщил Сергей Меликов. Ожидается, что Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации ознакомится с ходом реализации постановления «О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Дагестан», принятого по итогам Дней Дагестана в СФ РФ в марте 2021 года, посетит ряд социальных объектов и проведёт выездное совещание.

Строительство и капитальный ремонт социальных объектов

В рамках заседания Сергей Меликов также затронул тему реализации ранее данных поручений в социальной сфере. Одно из них – по включению школы в селе Хебда Шамильского района в программу капитального ремонта. Напомним, глава региона осмотрел школу во время рабочего визита в муниципалитет и, поддержав просьбу местных жителей, поручил обеспечить её ремонт в рамках программы. Сегодня он подверг критике ход исполнения этого поручения и нацелил профильное министерство и руководство муниципалитета на скорейшее решение проблемы.

Продолжая, руководитель республики поручил Правительству РД обеспечить мониторинг технической готовности общеобразовательных организаций, в которых проводится капитальный ремонт, к началу учебного года.

Касаясь темы приведения в надлежащее состояние объектов здравоохранения, глава региона дал поручение республиканскому Минздраву взять под контроль вопросы ремонта инфекционного отделения Тляратинской ЦРБ и строительства Избербашской ЦГБ.

Помощь беженцам Донбасса

Ещё одно поручение Сергея Меликова касалось помощи семье беженцев из Донбасса, с которой он познакомился во время рабочей поездки в Избербаш. Семья из четырех человек, в том числе глухонемые родители, девочка 7 лет и бабушка пенсионного возраста, вынуждены были оставить свой дом в Донецке и попали в Дагестан, где их приняли на территории одной из спортивных баз.

Сергей Меликов поблагодарил министра спорта Сажида Сажидова и руководство спортивной базы за созданные для гостей условия и поручил Минтруда региона совместно с Управлением Федеральной миграционной службы России по РД оказать дальнейшую поддержку семье, в том числе с оформлением документов, необходимых для получения российского гражданства.

Организация детского отдыха

Сергей Меликов напомнил о необходимости обеспечить ввод 10 детских оздоровительных учреждений в следующем году. На базе трёх лагерей, которые находятся в заброшенном состоянии – «Маяк», «Надежда» и «Жемчужина» – Сергей Меликов поручил создать единый центр детского отдыха.

Меры по устойчивому развитию экономики

О ситуации в экономике и принимаемых мерах по обеспечению ее устойчивого развития на заседании Оперативного штаба доложил Первый заместитель Председателя Правительства РД Руслан Алиев.

Он отметил, что в условиях беспрецедентных внешних санкций было крайне важно удержать финансовую и ценовую стабильность в республике. В этой связи по поручению Главы РД были приняты системные решения для адаптации экономики к новым реалиям и вызовам.

«Прежде всего, сделали всё необходимое, чтобы сохранить рабочие места и доходы людей. Сформировали комплекс мер для дополнительной поддержки отраслей экономики, а также наиболее уязвимых категорий наших граждан, пенсионеров, семей с детьми», – сказал Алиев.

Говоря об исполнении бюджета республики, Руслан Алиев сообщил, что по итогам 6 месяцев бюджет исполнен на 42,3% или 89,2 млрд рублей.

«Итоги 6 месяцев показывают, что исполнение доходов консолидированного бюджета составляет 102,7% или плюсом 664 млн рублей. В абсолютном выражении в бюджет поступило 24,9 млрд рублей. Сохраняется неисполнение плановых заданий по налогу на доходы физических лиц, налогу на имущество организаций, земельному налогу, налогу на добычу полезных ископаемых, и налогу на имущество физических лиц. Размер бюджета Дагестана составляет 211 млрд рублей. Сегодня бюджет на 20% превышает уровни предыдущих лет», – доложил Алиев.

В рамках заседания Руслан Алиев также сообщил о результатах Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России 2022 года, который был озвучен в ходе Петербургского международного экономического форума. По словам докладчика, Дагестан улучшил позиции в Нацрейтинге и расположился в группе субъектов, занявших 16 место, динамика индекса составила +6,23 пунктов.

Реализация программы капитального ремонта школ

На заседании штаба участники также обсудили ход реализации программы капитального ремонта школ. Как сообщил врио первого заместителя министра образования и науки РД Магомед Абидов, по состоянию на 1 июля до муниципалитетов были доведены предельные объемы финансирования в размере 827,4 млн руб.

«По 80 объектам из 199 прослеживается положительная динамика и процент готовности выполненных работ составляет от 50% до 90 %. По 118 объектам имеет место отставание от графика выполнения работ, что создает риски своевременного завершения работ до 15 августа», – отметил он.

Отдельно на заседании обсуждались вопросы подготовки заявок на будущие годы. Так, Минпросвещения РФ уже объявило отбор заявок от субъектов для софинансирования из федерального бюджета, он продлится с 15 июля по 5 августа этого года.

Проектная документация, по словам Магомеда Абидова, должна быть подготовлена качественно, чтобы не допустить ошибки предыдущей заявочной кампании. В проектах должны быть заложены современные дизайнерские решения, мотивирующие учеников к учебе и согласованные с родительским сообществом и самими учениками.

Со своей стороны Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил ответственным министерствам совместно с муниципалитетами обеспечить контроль за подготовкой качественной проектной документации на капремонт школ, а также с выездом на места проверять ход ремонта.