Глава РД обозначил противодействие теневой экономике ключевой задачей для Правительства региона

Он напомнил о принятии закона о снижении налоговых ставок для предпринимателей в рамках поддержки бизнеса в условиях санкционного давления на российскую экономику. Несмотря на снижение ставок по налогам, сбор налогов фактически увеличился. Так, за 5 месяцев текущего года обеспечено поступление в консолидированный бюджет республики налоговых и неналоговых доходов в сумме 20,6 млрд рублей, что на 3,6 млрд рублей или на 21% больше аналогичного периода прошлого года.

«Такой рост обеспечен за счет принятых комплексных мер по “обелению” экономики. Низкие налоговые ставки стимулируют предпринимателей к работе в правовом поле. Предпринимателю выгодно платить небольшие налоги, чем платить коррумпированному работнику определенных структур, становясь при этом соучастником нарушителей закона.

Вместе с тем, должен заметить, что доля теневого сектора экономики республики всё еще высока, прежде всего в сфере трудовых отношений. В порядке вещей является найм работников без оформления трудовых отношений, тем самым лишая возможности наших граждан пользоваться мерами социальной поддержки в виде больничных, отпускных и, самое главное, пенсионного обеспечения», – подчеркнул Глава региона.

В этой связи он обозначил ключевой задачей Правительства РД, контрольно-надзорных органов и Уполномоченного по защите прав предпринимателей выработку и реализацию системы мер, программ и проектов по противодействию теневой экономике. Для этого следует более активно использовать возможности цифровых инструментов. Результатом такой работы должно стать убеждение предпринимателей, что “выход из тени” для них не наказание, а благо.

«Несмотря на положительную динамику последних лет по росту собственных налоговых и неналоговых доходов, достигнутые темпы нас не могут устраивать. Если мы хотим синхронно развиваться со всей страной, добиться экономической и финансовой самостоятельности, должны быть в первую очередь приняты меры по увеличению собираемости налоговых платежей. Для этого в республике имеется значительный потенциал, в том числе за счет легализации теневой экономики и теневых трудовых отношений. А это, в свою очередь, позволит решить многие социальные и экономические проблемы республики», – заключил Меликов.