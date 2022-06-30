Минцифры объявляет конкурс!

Проект «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» (hacksai.ru) – масштабное соревнование для профессионалов в сфере IT – реализуется в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Проект стал результатом объединения конкурсов «Цифровой прорыв» и «Хакатоны и лекции по искусственному интеллекту» и направлен на выявление и раскрытие потенциала специалистов в сфере информационных технологий, искусственного интеллекта, дизайна и управления цифровыми проектами. Коллаборация двух проектов поможет эффективно решить вопросы цифровизации государства и бизнеса за счет новых решений, используя сильный и креативный кадровый потенциал IT-специалистов – участников конкурсов «Цифровой прорыв» и «Хакатоны и лекции по ИИ». Организатор проекта: Министерство экономического развития Российской Федерации. Оператором проекта является АНО «Россия – страна возможностей». Основные цели проекта: 1. создание системы отбора кадров для решения задач; 2. поиск, развитие и поддержка талантливых, перспективных желающих создавать продукты и сервисы с использованием искусственного интеллекта; 3. повышение уровня обеспечения российского рынка квалифицированными кадрами; 4. формирование и развитие ИИ-сообщества; 5. популяризация тематики ИИ; 6. разработка и развитие продуктов с использованием ИИ. Проекты поддерживают ведущие технологические компании страны – Госкорпорация «Росатом», ПАО «Ростелеком», ПАО «ВТБ», ПАО «Промсвязьбанк», РЖД, РБК, АО «Почта России», Газпромбанк, Транспортные инновации Москвы, Билайн, Международный аэропорт Шереметьево, ПАО «Россети», Сбер, ПАО «Газпромнефть», ПАО «МТС», ПАО «МегаФон» и другие. Возможности, которые предоставляет участие в проекте: 1. Решение IT-задач партнеров в области AI, ML, Data Science и валидация гипотез; 2. Объединение сообщества IT-специалистов с AI-, ML- и Data Scienceкомпетенциями вокруг бренда партнера; 3. Поиск новых кадров, тестирование знаний и компетенций потенциальных кандидатов; 4. Нетворкинг участников, бизнеса и государства по проектам в сфере цифровизации. Победители и призеры награждаются электронными дипломами/сертификатами, призами в виде путешествий по России.

Участниками могут выступать лица старше 14 лет. Регистрация на чемпионат доступна по ссылке: https://hacks-ai.ru/championships/758255 Просим Вас оказать содействие в и