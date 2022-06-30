Глава Дагестана ознакомился с туристическим потенциалом Хунзахского района

В рамках рабочей поездки в Хунзахский район Глава Республики Дагестан Сергей Меликов посетил и осмотрел туристско-рекреационный комплекс «Матлас». Об этом сообщает пресс-служба руководителя региона.

Плато и курорт «Матлас» находятся в Хунзахском районе республики недалеко от одноименного села, на высоте 1800 метров над уровнем моря. Это живописное плато с неповторимыми каньонами, водопадами и озерами стало одним из самых популярных мест у гостей Дагестана, предпочитающих спокойный, размеренный, экологичный отдых.

Для любителей экстремального туризма «Матлас» предлагает зиплайн-трек, джиппинг, экстремальную тропу. На сегодняшний день на территории комплекса функционируют 7 гостевых домов на 30 койко-мест и столовая на 30-40 человек.

В местности Матлас планируется реализация ряда перспективных проектов. О них подробно рассказал инвестор Хучбар Хучбаров. По его словам, здесь появятся современные отели и ресторан с панорамным видом на краю ущелья.

Также инвестор уделяет внимание развитию промышленного производства – в районе функционирует асфальтобетонный завод, который обеспечивает материалами близлежащие муниципалитеты. Предприниматель поблагодарил руководство республики за решение построить новый водовод, который позволит решить проблему с водой.

В свою очередь глава Хунзахского района Нурмагомед Задиев сообщил, что в настоящее время в муниципалитете реализуются несколько крупных инвестиционных проектов. Один из них – прорывной проект «Создание туристско-рекреационного комплекса “Эколенд”». Общий объем его финансирования – 355 млн рублей, в том числе – 123,5 млн рублей за счет средств федерального бюджета, 221,5 млн рублей – из внебюджетных источников.

В рамках реализации проекта планируется строительство 25 коттеджей на 100 койко-мест, кафе на 90 посадочных мест, русской бани, форелевого хозяйства мощностью 100 тонн, тепличного хозяйства площадью 5000 кв.м, спортивных и детских площадок. Будет создано около 40 новых рабочих мест.

Другой инвестиционный проект – «Строительство горного бутик-отеля» в Хунзахе с общим объемом финансирования 100 млн рублей – планируется реализовать до 2025 года. Предполагается строительство многофункционального 4-этажного отеля со смотровой площадкой. Создается 30 рабочих мест. За счет внебюджетных средств ведется строительство гостиничного комплекса «Цада» (25 млн рублей) и гостиничного комплекса «Журавли» (15 млн рублей).

По словам Нурмагомеда Задиева, в рамках реализации проекта по строительству гостиничного комплекса «Haricolo Escape hotel» с общим объемом инвестиций 60 млн рублей планируется строительство отеля в этностиле на 15 номеров, канатного моста протяженностью 130 метров, создание экстрим-парка с зиплайном и детскими аттракционами, бассейна, глэмпинга и коттеджа. В настоящее время на 90% завершены инфраструктурные объекты, реализованы 17 млн рублей. Будут созданы 50 рабочих мест.

Туристско-рекреационный комплекс «Хатана» с общим объемом инвестиций 30 млн рублей откроет 20 рабочих мест. Проект предполагает создание на его территории фруктового сада, восстановление лесного фонда, строительство глэмпинга и кафе национальной кухни.

Сергей Меликов со своей стороны выразил готовность оказать поддержку в реализации обозначенных проектов.

Отметим, что в Хунзахском районе функционируют 10 туристических маршрутов: «Легенды Дагестана», «Путешествие на родину Расула Гамзатова», «Чарующий Дагестан», «Большое путешествие по Дагестану», «Всё лучшее за 5 дней», «В гостях у горцев», «Осенний Дагестан», «Лучше гор могут быть только горы», «Выходные в Дагестане», «Дагестан. По тропам предков», «По следам Кавказской войны».