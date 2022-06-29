Зикрула Ильясов: Главы субъектов получили новые полномочия по взаимодействию с руководителями муниципальных образований
- Автор Шахри
- 29 июня, 2022. Среда 14:43
Наш народ очень политически активный. Естественно, внесение изменений вызывает серьезное обсуждение. Людям важно знать, что хорошего принесут поправки, а чего стоит опасаться. Нужно отметить, что много правильных и логичных изменений. К примеру, по старому закону органы местного самоуправления не вписывались в систему единой вертикали власти. Глава республики не мог освободить от должности руководителя муниципального образования, если тот не справлялся со своими обязанностями. Сейчас это меняется. Руководители субъектов получили влияние на руководителей муниципальных образований. Думаю, что это положительный момент, который принесет стабильность во все сферы жизнедеятельности.
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