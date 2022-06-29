Сергей Меликов провел заседание Совета по развитию градостроительства и архитектуры РД

На мероприятии обсудили ход разработки и утверждения генеральных планов поселений, которые входят в состав муниципальных районов Дагестана, а также практику внедрения механизмов комплексного развития территорий и инфраструктурного меню. По словам Сергея Меликова, все поселения в Дагестане должны быть обеспечены качественными и современными документами территориального планирования, так как это позволит гарантировать сбалансированный и комплексный подход к застройке территорий. В результате чего улучшится облик городов, возникнут условия для обеспечения граждан жильем, транспортной, социальной и коммунальной инфраструктурой, которая удовлетворяет потребности населения. В данное время уже утверждены 42 схемы территориального планирования районов. Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Артур Сулейманов сообщил, что Минстрой РД планирует создать Центр компетенций по вопросам территориального планирования для оказания методической помощи муниципалитетам региона. Сергей Меликов напомнил о том, что республике одобрена заявка на инфраструктурный кредит в размере 3,6 млрд рублей для комплексного развития незастроенных территорий. В данном случае поддержаны проекты развития территорий Карабудахкентского района. Но такой опыт можно передать и другим муниципалитетам.