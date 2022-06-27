ЗАМАНА - В Хасавюрте состоялся круглый стол по вопросам профилактики ДТП

В Хасавюрте состоялся круглый стол по вопросам профилактики ДТП

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27 июня, 2022. Понедельник 12:41
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В Хасавюрте состоялся круглый стол по вопросам профилактики ДТП

Накануне в молодежном центре «Территория молодежи» состоялся круглый стол по вопросам состояния детского дорожно-транспортного травматизма на территории обслуживания ОГИБДД ОМВД России по г. Хасавюрту, сообщили информагентству в пресс-службе администрации муниципалитета.

В Хасавюрте состоялся круглый стол по вопросам профилактики ДТП
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В мероприятии приняли участие заместители главы города Арсен Муртазалиев и Иса Чергизбиев, начальник ОГИБДД ОМВД России по г. Хасавюрту Ибрагим Байбулатов, а также начальники управлений и отделов администрации. 

В ходе обсуждения было отмечено, что основными причинами совершения ДТП, кроме несоблюдения требований правил дорожного движения как водителями, так и пешеходами, являются низкая культура и абсолютное неуважение водителей и пешеходов друг к другу, переоценка своих навыков, лихачество, недостаточная подготовленность, невнимательность, отсутствие опыта вождения у водителя и навыков безопасного поведения на улицах у пешехода. 

С учетом неблагоприятного состояния дорожно-транспортного травматизма на обслуживаемой территории и складывающейся тенденции к его дальнейшему ухудшению участники круглого стола приняли решение о проведении пропагандистских бесед, акций и иных мероприятий с разъяснением необходимости соблюдения правил дорожного движения. 

Стоит отметить, что руководством МВД по Республике Дагестан с 20 июня проводится «Месячник по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма», который продлится до 20 июля 2022 года.

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