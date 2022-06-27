В мероприятии приняли участие заместители главы города Арсен Муртазалиев и Иса Чергизбиев, начальник ОГИБДД ОМВД России по г. Хасавюрту Ибрагим Байбулатов, а также начальники управлений и отделов администрации.
В ходе обсуждения было отмечено, что основными причинами совершения ДТП, кроме несоблюдения требований правил дорожного движения как водителями, так и пешеходами, являются низкая культура и абсолютное неуважение водителей и пешеходов друг к другу, переоценка своих навыков, лихачество, недостаточная подготовленность, невнимательность, отсутствие опыта вождения у водителя и навыков безопасного поведения на улицах у пешехода.
С учетом неблагоприятного состояния дорожно-транспортного травматизма на обслуживаемой территории и складывающейся тенденции к его дальнейшему ухудшению участники круглого стола приняли решение о проведении пропагандистских бесед, акций и иных мероприятий с разъяснением необходимости соблюдения правил дорожного движения.
Стоит отметить, что руководством МВД по Республике Дагестан с 20 июня проводится «Месячник по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма», который продлится до 20 июля 2022 года.
В Хасавюрте состоялся круглый стол по вопросам профилактики ДТП
- Автор Дарья
- 27 июня, 2022. Понедельник 12:41
Накануне в молодежном центре «Территория молодежи» состоялся круглый стол по вопросам состояния детского дорожно-транспортного травматизма на территории обслуживания ОГИБДД ОМВД России по г. Хасавюрту, сообщили информагентству в пресс-службе администрации муниципалитета.
В мероприятии приняли участие заместители главы города Арсен Муртазалиев и Иса Чергизбиев, начальник ОГИБДД ОМВД России по г. Хасавюрту Ибрагим Байбулатов, а также начальники управлений и отделов администрации.
Последнее от Дарья
- «Red Wings» открывает прямые рейсы из Махачкалы в Алма-Ату
- Президент РФ поздравил 95-летнего подопечного Минтруда Дагестана с юбилеем
- Житель Дагестана стал участником дела за попытку дачи взятки и оскорбление участкового
- Сергей Меликов зачитал письмо сержанта Дяченко о подвиге дагестанца на Украине
- Глава Дагестана выразил свои соболезнования родным погибших на Украине военнослужащих