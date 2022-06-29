Международный день борьбы с наркоманией отметили в Акушинской центральной районной библиотеке

Библиотекарь отдела обслуживания Шахризат Багандова рассказала ребятам о том, что наркомания ‒ страшная болезнь, а не веселое времяпрепровождение, рассказала о последствиях употребления наркотиков для человеческого организма. «Наркомания приводит к физической нагрузке, нравственной и социальной деградации личности, она толкает потерявших себя на преступление. Люди всего мира, заботящиеся о здоровье своей нации, объединятся в борьбе с таким ужасным явлением, как наркомания. Именно поэтому и был учрежден Всемирный день борьбы с наркоманией, напоминающий всему человечеству об этом страшном недуге»,- отметила она. Особое внимание библиотекарь уделила обсуждению причин, по которым люди начинают пробовать и употреблять наркотические вещества. Учащиеся принимали активное участие в беседе, задавали свои вопросы и делились своим мнением. В ходе мероприятия, заведующая отделом обслуживания Хадижат Баркакадиева показала ребятами «Антинаркотический клип для школ, профилактика пав, наркотиков» и провела блиц-опрос «Мифы и реальность». По его результатам стало ясно, что ребята понимают и осознают опасность употребления наркотиков. В заключение мероприятия были вручены детям памятки «Наркотикам - «Нет!» и памятки для родителей «В счастливой жизни нет места наркотикам», в которых содержится информация о том, как уберечь своих детей от этой страшной беды.