ЗАМАНА - Международный день борьбы с наркоманией отметили в Акушинской центральной районной библиотеке

Международный день борьбы с наркоманией отметили в Акушинской центральной районной библиотеке

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29 июня, 2022. Среда 10:39
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Международный день борьбы с наркоманией отметили в Акушинской центральной районной библиотеке

В читальном зале Акушинской центральной районной библиотеки накануне  провели беседу с читателями «Цена зависимости — жизни», посвящённую Международному дню борьбы с наркоманией, сообщили информагентству в пресс-службе муниципалитета.

Международный день борьбы с наркоманией отметили в Акушинской центральной районной библиотеке
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Библиотекарь отдела обслуживания Шахризат Багандова рассказала ребятам о том, что наркомания ‒ страшная болезнь, а не веселое времяпрепровождение, рассказала о последствиях употребления наркотиков для человеческого организма.  «Наркомания приводит к физической нагрузке, нравственной и социальной деградации личности, она толкает потерявших себя на преступление. Люди всего мира, заботящиеся о здоровье своей нации, объединятся в борьбе с таким ужасным явлением, как наркомания. Именно поэтому и был учрежден Всемирный день борьбы с наркоманией, напоминающий всему человечеству об этом страшном недуге»,- отметила она. Особое внимание библиотекарь уделила обсуждению причин, по которым люди начинают пробовать и употреблять наркотические вещества. Учащиеся принимали активное участие в беседе, задавали свои вопросы и делились своим мнением. В ходе мероприятия, заведующая отделом обслуживания Хадижат Баркакадиева показала ребятами «Антинаркотический клип для школ, профилактика пав, наркотиков» и провела блиц-опрос «Мифы и реальность». По его результатам стало ясно, что ребята понимают и осознают опасность употребления наркотиков. В заключение мероприятия  были вручены детям памятки  «Наркотикам - «Нет!» и памятки для родителей «В счастливой жизни нет места наркотикам», в которых содержится информация о том,  как уберечь своих детей от этой страшной беды.

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