Психиатр-нарколог о причинах, которые приводят детей к наркотикам

Правило третьей очереди



- Анна Геннадьевна, чем опасно употребление наркотиков?



- Наркомания опасна тем, что это зависимое состояние, человек начинает зависеть от употребления психоактивных веществ. Эта зависимость достаточно быстро приводит к осложнениям. Если говорить о героиновых наркоманах, то у них чаще всего возникает цирроз. Также лица, употребляющие психоактивные вещества, часто заболевают ВИЧ-инфекцией, гепатитами В и С. Дезоморфин, который был распространен несколько лет назад, вызывал мощное местное разрушение органов и тканей вплоть до гангрены.



- Что можете сказать о Бурятии? Какие наркотики наиболее распространены в республике?



- В нашей республике, во многих районах произрастает конопля, из которой получают наркотик. Основное психоактивное вещество – дельта-9-тетрагидроканнабинол, который вызывает зависимость от употребления каннабиноидов. Сбор, перевозка, хранение и сбыт конопли уголовно наказуемы. Однако это не останавливает любителей травы. Потребители напирают на то, что это легкий наркотик, он не вреден и они в состоянии контролировать потребление, но это заблуждение.



- Как возникает привыкание к наркотикам? Почему дети решаются на то, чтобы их попробовать?



- Профилактика наркомании – это, в первую очередь, профилактика курения и употребления алкоголя. Согласно исследованиям российских медиков, вначале подростки пробуют табак или алкоголь, а уже потом наркотики. Это называется правилом третьей очереди. Никто никогда не начинает с психоактивных веществ. Поэтому нужно помнить, что, если подросток не попробует сигарету и алкоголь, он не дойдет и до наркотиков.



Второе – прежде чем упрекать ребенка в употреблении вредных веществ, нужно посмотреть на собственные привычки и поведение. Если в семье принято выпивать, курить или употреблять каннабиноиды, то ребенок будет воспринимать это как приемлемую модель поведения. Риск появления зависимости в неблагоприятной среде многократно возрастает.



Третий фактор – это доступность. Сейчас легко можно приобрести наркотики через интернет. Недавно был закрыт крупнейший маркет-плейс по продаже наркотиков «Гидра». Однако мелкие магазины никуда не исчезли. Онлайн-продажа наркотиков – это целая империя с обученными людьми, которые на этом зарабатывают огромные деньги.



Быть в контакте



- Анна Геннадьевна, как взрослым уберечь детей от наркотиков?



- Должна быть родительская настороженность, то есть нужно знать, с кем общается ребенок, в каких группах состоит, где бывает. Многое зависит от среды. Если в школе есть ровесники или старшие ребята, которые употребляют или пробуют запрещенные вещества, добром это не кончится, поэтому учителя также должны быть начеку. Поскольку ребенка невозможно оградить от улицы, нужно следить за его окружением.



Сейчас во многих образовательных учреждениях проводится тестирование на предмет употребления наркотиков – это одно из профилактических мероприятий, которое останавливает детей от употребления и также продавцов. Если распространитель знает, что в школе могут выявить потребителя, а затем и то, где ребенок приобрел наркотик, рисковать он не станет.



Многие родители стараются обеспечить детей самым лучшим и для этого трудятся на двух, а то и на трех работах. На общение с детьми в результате сил и времени не остается. Но время находить нужно, иначе ваш ребенок отстранится от вас.



Еще один момент – даже если ваш сын или дочь все свободное время проводит с гаджетами, можно сесть рядом с ребенком и перекинуться парой слов. Возможно, он захочет отвлечься и поговорить с вами. Слушайте, что говорит ребенок, иначе он отвыкнет делиться с вами, а детям очень важно рассказать, как прошёл день, что его беспокоит.

Рекомендую подписаться в соцсетях на ребенка, тогда вам будут видны группы, где он состоит, и его друзья.



Не боритесь в одиночку



- Что делать, если ребенок или же взрослый все-таки стал употреблять наркотики?



- Если возникает проблема, не нужно ее замалчивать, наказывать ребенка, кричать на него и упрекать. Нужно обращаться к специалистам.



Можно обратиться к нам, в Центр общественного здоровья и медицинской профилактики, в Республиканский наркодиспансер. Прием ведется анонимно, можно обратиться и без ребенка. Также можно воспользоваться услугами платных психотерапевтов, школьных психологов.



Работает психотерапевтический центр на ул. Модогоева, 1а, можно позвонить по телефону «горячей линии», который есть на сайте наркодиспансера (https://rndbur.ru/), обратиться в реаблитационный центр, вступить в группу анонимных наркоманов «АНА».



Можно обратиться за помощью напрямую ко мне, я присутствую в социальных сетях.



Берегите себя и будьте здоровы!



- Анна Геннадьевна, спасибо за интервью!



Беседовала Лариса Ситник.