Одной из важных тем состоявшегося в нынешнем году юбилейного Петербургского международного экономического форума стал новый подход к сохранению здоровья россиян. “Ъ” поговорил с руководителем отдела клинической эпидемиологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» Минздрава России Давидом Заридзе о том, как выглядят современные подходы к профилактике основных хронических неинфекционных заболеваний, почему важно ограничивать влияние на жизнь человека вредных привычек и зачем в России необходимо создавать бесплатные центры по лечению от никотиновой зависимости.

— Снижение смертности в России — одна из стратегических задач программы демографического развития. Почему, на ваш взгляд, профилактические меры являются самым эффективным способом снижения смертности?

— Я начну с того, что вспомню победу России над разыгравшимся тяжелейшим демографическим кризисом, который имел место в России в 1990-х — начале 2000-х. Он заключался в том, что смертность в России, особенно мужчин, достигла астрономических цифр. Надо было с этим что-то делать, и мы предложили проект — многокомпонентный проект изучения причин высокой смертности и низкой продолжительности жизни россиян — и доказали, что причиной смерти 59% молодых мужчин в возрасте от 15 до 54 лет было опасное потребление алкоголя.

Результаты нашего исследования публиковались как в отечественных, так и зарубежных научных изданиях, в том числе неоднократно в авторитетнейшем журнале Lancet. В 2009 году при обсуждении «Концепции государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения РФ на период до 2020 года» результаты нашего исследования были представлены тогдашним министром здравоохранения Татьяной Голиковой как аргумент в поддержку принятия Концепции. Она сослалась на наше исследование и в 2018 году при обсуждении Концепции на период до 2030 года, упомянув о том, что «в течение 20 лет в Томске, Барнауле и Бийске велись исследования, результаты которых показали, что причиной 59% смертей мужчин в возрасте 15–54 лет является опасное потребление алкоголя».

Меры, которые приняло на основании наших результатов государство, концепция по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения РФ (концепция по профилактике алкоголизма), целый ряд профилактических мер привели к тому, что потребление алкоголя в России снизилось, снизилась смертность и мы сохранили этими профилактическими методами жизнь 3,5 млн россиян, которые в противном случае умерли бы от причин, о которых я говорил.

Я думаю, что ограничусь этими результатами нашего исследования, однако мы работаем и в области табачного канцерогенеза. Наши рекомендации также спасают жизни наших соотечественников, которые в результате курения могут и могли заболеть раком. Снижение смертности от рака легкого на основании наших рекомендаций сохранило жизнь еще полумиллиону человек. Таким образом, профилактика — это наиболее эффективный метод снижения смертности и увеличения продолжительности жизни населения, здоровья нации.

— Вас по праву можно назвать своего рода евангелистом профилактики и снижения вреда от вредных привычек, таких как чрезмерное употребление алкоголя и курение. Расскажите, пожалуйста, какую роль вы отводите фактическому изменению образа жизни пациентов?

— Современные подходы к профилактике и лечению заболеваний основываются на концепции модификации факторов риска, которые могут быть использованы для эффективной первичной профилактики заболеваний, их лечения и реабилитации. К факторам риска наиболее распространенных хронических неинфекционных заболеваний, в частности онкологических, относятся курение табака, потребление алкоголя, гиподинамия, избыточное потребление соли и др.

Только недавно мы с коллегами провели масштабное клинико-эпидемиологическое исследование — первое в мире крупное проспективное исследование, в котором изучался эффект отказа от курения после постановки диагноза на прогноз рака легкого. Прослеживание когорты, включавшей 517 пациентов с таким диагнозом, в течение семи лет в среднем показало, что продолжение курения после постановки диагноза — очень серьезный негативный прогностический фактор. В то же время отказ от курения улучшает общую выживаемость на 22,8 месяца, снижает на 33% риск смертности от всех причин, на 30% — риск прогрессирования и на 25% — риск специфической онкологической смертности. Почти 60% больных в нашем исследовании после постановки диагноза продолжали курить, и, соответственно, среди них имела место предотвратимая избыточная смертность, которая в результате сократила им жизнь почти на два года.

— А каким образом модификацию такого фактора риска, как курение, нужно внедрять в практике врачей, например на уровне того или иного медицинского учреждения?

— Мы надеемся, что результаты нашего исследования будут способствовать включению отказа от курения в клинические рекомендации по лечению рака легкого и других онкологических заболеваний. Внедрение в практику лечения больных с диагнозом «рак легкого» рекомендаций по отказу от курения и лечению никотиновой зависимости на 30–35% снизит показатель смертности у 60 тыс. больных раком легкого, диагностируемых ежегодно в России. Очевидна клиническая ценность этого метода с доказанной высокой эффективностью в улучшении продолжительности жизни больных, а в конечном итоге — снижении смертности от рака в России.

Для этого программа лечения онкологических больных должна включать научно обоснованные методы отказа от курения, представленные в виде клинических рекомендаций по отказу от курения для онкологических больных. В них должны рассматриваться все варианты борьбы с никотиновой и табачной зависимостью: применение никотинзаместительной терапии (НЗТ) и других методов лекарственного лечения, консультирование психотерапевтом. В России необходимо создавать бесплатные центры по лечению от никотиновой зависимости. И было бы правильно выписывать бесплатные лекарства — так, как это делают сегодня онкологическим больным, поскольку никотинозависимость — это болезнь, признанная во всем мире. Также перспективным представляется переход на использование альтернативных средств доставки никотина для той категории больных, которым по различным причинам не подходит НЗТ.

Пока нам известно то, что в системах нагревания табака содержится значительно меньше канцерогенных и токсических веществ, а значит, потенциально они могут быть менее опасны. Об этом заявило в том числе Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Но при этом оговорилось, что «доказательств того, что они значительно менее вредны для человека, чем сигареты, пока нет».

— В июне вы заслуженно были удостоены Государственной премии РФ в области науки и технологий за развитие популяционной и клинической эпидемиологии хронических неинфекционных заболеваний. Кроме того, нам известно про ваш вклад в подготовку и принятие на госуровне в 1985 году Регламента о предельно допустимых концентрациях смолы в сигаретах и папиросах, производимых и импортируемых в нашу страну, тогда — до 15 мг. На ваш взгляд, в сегодняшней ситуации возможно ли законодательно закрепить «профилактический» курс на стратегию снижения вреда в системе здравоохранения? Каким образом?

— Действительно, еще с 1980-х годов мы говорили о концепции модификации риска и снижении вреда. Необходимо снижать не только объемы потребления табака, но и идти по пути снижения уровня токсических веществ: чем меньше канцерогенных веществ и смолы — тем ниже риск. Это было наглядно доказано еще в советское время.

По статистике в Советском Союзе, а потом в России распространенность курения росла фактически с 1965 до 2009 год. И в то же время начиная с 1993 года начала снижаться заболеваемость раком легкого, а значит, и смертность от него. Почему это произошло? В начале 1990-х годов вместе с коллегами мы добились регламентации содержания смолы в сигаретах и снизили ее уровень в два раза — с 30 до 15 мг. Это стало переломным моментом: за период с 1993 по 2013 год заболеваемость и смертность от рака легкого снизилась с 72 до 50 случаев на 100 тыс. населения. То есть примерно на 40% — колоссальный результат. Не потратив на это ни копейки, мы спасли от смерти более 500 тыс. человек. Это типичный пример того, что называется концепцией снижения вреда.

Среди развитых стран мира Великобритания является единственным государством, которое разработало и находится в процессе внедрения упреждающего подхода к снижению вреда от табака для предотвращения курения. Правительство Великобритании акцентировало необходимость снижения вреда наряду с профилактическими подходами в борьбе против употребления табака. Хотелось бы подчеркнуть, что британские ученые являются лидерами в изучении влияния курения на здоровье. Именно там 70 лет назад была опубликована первая в мире статья о том, что курение вызывает рак легкого, и именно в Британии были впервые введены на государственном уровне меры по контролю табакокурения. В нашей стране также необходима разработка алгоритма проведения консультаций для помощи в отказе от курения или поиска способов минимизации воздействия табачного дыма для тех, кто не отказывается от курения.

Интервью взяла Анастасия Мануйлова.