Власти Дагестана помогут со строительством мечети на территории Духовно-просветительского центра имени Пророка Исы

Сегодня, 28 июня, Глава Дагестана Сергей Меликов вместе с муфтием Дагестана, шейхом Ахмад-Хаджи Абдулаевым и Госсекретарем РД Магомед-Султаном Магомедовым осмотрел место строительства Духовно-просветительского центра имени Пророка Исы.

Руководитель республики также ознакомился с планами по благоустройству территории вокруг центра. Здесь планируется асфальтирование автомобильно-дорожных развязок и строительство новых объектов, в том числе инклюзивной школы.

Общая площадь самого центра составляет 35 гектаров. Основным объектом является мечеть площадью 30 000 кв. м. и высотой 17 метров. В ней могут одновременно совершать намаз 23 000 человек.

Еще одна примечательность – раскинутая от центра до самого берега моря Аллея героев-медиков протяженностью 1300 метров.

Отличительная особенность мечети в том, что стройка стала народной – свой вклад вносят жители районов и городов Дагестана, предприниматели, госслужащие и меценаты из разных регионов России. Они помогают не только денежными средствами, но и техникой, стройматериалами, сами непосредственно участвуют в строительстве.

Подключиться готово и руководство республики. Так, Сергей Меликов выразил готовность помочь с возведением кровли «народной мечети», в том числе с привлечением внебюджетных источников. По предварительным подсчётам, на это потребуется свыше 300 млн рублей.

«Я хочу, чтобы Вы ощущали при строительстве этой мечети не только поддержку населения, власть тоже заинтересована в завершении строительства, в том, чтобы эта мечеть была людям подарена», – отметил Сергей Меликов во время беседы с Ахмад-Хаджи Абдулаевым.

В свою очередь Муфтий Дагестана выразил благодарность Сергею Меликову за содействие и привлечение средств в строительство такого востребованного людьми объекта.