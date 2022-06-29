ЗАМАНА - Власти Дагестана помогут со строительством мечети на территории Духовно-просветительского центра имени Пророка Исы

Власти Дагестана помогут со строительством мечети на территории Духовно-просветительского центра имени Пророка Исы

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29 июня, 2022. Среда 10:03
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Власти Дагестана помогут со строительством мечети на территории Духовно-просветительского центра имени Пророка Исы

Сегодня, 28 июня, Глава Дагестана Сергей Меликов вместе с муфтием Дагестана, шейхом Ахмад-Хаджи Абдулаевым и Госсекретарем РД Магомед-Султаном Магомедовым осмотрел место строительства Духовно-просветительского центра имени Пророка Исы.

Власти Дагестана помогут со строительством мечети на территории Духовно-просветительского центра имени Пророка Исы
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Руководитель республики также ознакомился с планами по благоустройству территории вокруг центра. Здесь планируется асфальтирование автомобильно-дорожных развязок и строительство новых объектов, в том числе инклюзивной школы.

Общая площадь самого центра составляет 35 гектаров. Основным объектом является мечеть площадью 30 000 кв. м. и высотой 17 метров. В ней могут одновременно совершать намаз 23 000 человек.

Еще одна примечательность – раскинутая от центра до самого берега моря Аллея героев-медиков протяженностью 1300 метров.

Отличительная особенность мечети в том, что стройка стала народной – свой вклад вносят жители районов и городов Дагестана, предприниматели, госслужащие и меценаты из разных регионов России. Они помогают не только денежными средствами, но и техникой, стройматериалами, сами непосредственно участвуют в строительстве.

Подключиться готово и руководство республики. Так, Сергей Меликов выразил готовность помочь с возведением кровли «народной мечети», в том числе с привлечением внебюджетных источников. По предварительным подсчётам, на это потребуется свыше 300 млн рублей.

«Я хочу, чтобы Вы ощущали при строительстве этой мечети не только поддержку населения, власть тоже заинтересована в завершении строительства, в том, чтобы эта мечеть была людям подарена», – отметил Сергей Меликов во время беседы с Ахмад-Хаджи Абдулаевым.

В свою очередь Муфтий Дагестана выразил благодарность Сергею Меликову за содействие и привлечение средств в строительство такого востребованного людьми объекта.

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