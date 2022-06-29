Артур Исрафилов развеял сомнения дагестанцев по принятию поправок к Конституцию региона



Это базовый федеральный закон, который в соответствии с конституционными принципами единства публичной власти выстраивает обновлённую модель деятельности власти в субъектах РФ.

Подобная работа проводится по всей стране, более 30 субъектов уже привели в соответствии свои основные законы. Мы эту деятельность проводим сейчас, в сроки, установленные федеральным законом.

Отвечая на опасения, высказываемые в ряде СМИ и социальных сетях в связи с тем, что из Конституции РД исключается положение о том, что Глава РД проводит политику, направленную, в том числе, на обеспечение территориальной целостности и единства РД, хотел бы отметить следующее. Что касается территориальной целостности - в новом положении о Конституции РФ определено, что территориальная целостность государства, включая и территории субъектов, обеспечивается Российской Федерацией. Это полномочия РФ, поэтому мы обязаны привести в соответствие наши нормы Конституции. Данный факт ни в коем случае нельзя истолковывать таким образом, что у кого-то появится возможность без согласия субъекта принимать по нему территориальные решения, изменять границы или территориальную целостность. Эти опасения абсолютно беспочвенны, так как 67 статья Конституции РФ устанавливает, что границы между территориями субъектов могут быть изменены только с их взаимного согласия. Это незыблимая норма и здесь у нас нет никаких двусмысленностей. Российская Федерация обеспечивает данную целостность, в том числе вышеназванной статьёй основного закона РФ.

Хотел бы также добавить, что законопроект - это объёмный документ, требующий тщательного внимания, изучения и проработки. Это наш основной закон и к нему должно быть чрезвычайно внимательное и ответственное отношение.

Законопроект разослан нами всем субъектам правозаконодательной инициативы. Кстати говоря, перечень данных субъектов расширен, в него добавлен Прокурор РД. Кроме того, законопроект направлен в Общественную палату РД, всем заинтересованным ведомствам, размещен на сайте НС РД.

Мы ожидаем, что после принятия в первом чтении предстоит большая совместная работа по обсуждению данного документа с учёными, экспертами, дагестанской общественностью. Каждая статья будет проанализирована самым внимательным образом, тщательно проработана и разъяснена. Более того, содержание будет представлено именно в той формулировке, которая наибольшим образом отвечает запросам и чаяниям дагестанцев.