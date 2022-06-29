В частности, рассматривался вопрос об оказании инициатору проекта - ООО «Современные медицинские технологии – Дагестан» - господдержки в виде выделения земельного участка в Кумторкалинском районе. Также проект будет обеспечен необходимой инфраструктурой.

Как отметил Абдулмуслим Абдулмуслимов, цель проекта - ликвидация дефицита жидкого медицинского кислорода в республике. В настоящее время он завозится в Дагестан из других регионов, существующая логистика с плечом доставки от 350 км представляет риски для гарантированных и эффективных поставок.

В рамках проекта планируется поставка медицинского кислорода в субъекты СКФО.

«Все мы помним, с какими трудностями столкнулась республика во время пандемии коронавируса, особенно весной 2020 года. Не хватало средств защиты, лекарств, аппаратов КТ, не хватало в том числе и кислорода. Сейчас пандемия отступила, но никто не знает, с чем нам придется столкнуться в будущем, поэтому сегодня развитию здравоохранения уделяется пристальное внимание на всех уровнях власти. В частности, рассматриваются пути решения проблемы по обеспечению пациентов медицинским кислородом», - пояснил премьер-министр.

Абдулмуслим Абдулмуслимов сообщил, что планируемая производственная мощность комплекса составит 50 т/сутки.

«В случае, если проект будет поддержан и начат сейчас, на проектную мощность он выйдет уже в 2023 году. Налоговые поступления в консолидированный бюджет Республики Дагестан при этом составят порядка 201,7 млн рублей», - рассказал глава дагестанского кабмина, добавив, что данный проект для республики является приоритетным.

Как пояснил руководитель Агентства по предпринимательству и инвестициям РД Артем Хрюкин, для реализации проекта рассматривается земельный участок площадью 3 га в Кумторкалинском районе на территории индустриального парка «Долина новых идей и технологий (Тюбе)», что позволит обеспечить инвестора всей необходимой инфраструктурой.

Говоря о социально-экономическом эффекте, Артём Хрюкин отметил, что проектом предусмотрено создание 34 рабочих мест. Объем инвестиций в проект составит 1 млрд 387 млн рублей.

Для выполнения цели и задачи проекта, а также с целью уплаты налогов в Республике Дагестан в январе 2022 года было зарегистрировано ООО «Современные медицинские технологии - Дагестан» (ООО «СМТ-Дагестан»).

Срок проектирования, строительства, комплектации и запуска - 2022-2023 годы.

Как отметил министр промышленности и торговли РД Низам Халилов, для хранения и складирования жидкого медицинского кислорода планируется установка трех резервуаров по 60 кубических метров каждый, а для жидкого аргона один резервуар 20 кубических метров.

«На сегодняшний день источником поступления жидкого кислорода является г.Волгоград. В период пандемии поставки, кроме Волгограда, осуществлялись также и с Таганрога и Новороссийска. Длительность поставки составляла более суток, также имелись проблемы с нехваткой специализированной транспортной техники», - добавил министр.

Заместитель генерального директора ООО «Творческие технологии» Андрей Зобницев отметил, что рассматриваемый земельный участок соответствует необходимым для проекта требованиям, обеспечен всей инфраструктурой.

«Если Правительство Дагестана поддержит наш проект, мы сможем уже в ближайшее время приступить к его реализации. Ввод запланирован на 2023 год», - сказал Зобнинцев.

По итогам обсуждения члены Правительства Дагестана приняли решение о признании целесообразным предоставления в аренду без проведения торгов земельного участка площадью 3 га в Кумторкалинском районе для реализации проекта ООО «СМТ-Дагестан».