В частности, обсуждался вопрос о реализации Соглашения между Минздравом РД и главами муниципальных образований по сотрудничеству в области строительства, ввода в эксплуатацию, обслуживания, функционирования объектов здравоохранения, вводимых в рамках реализации республиканской госпрограммы «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Дагестан».

Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил, что в рамках указанной программы на 2021–2022 годы в регионе предусмотрено приобретение и установка модульных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), врачебных амбулаторий и поликлиник из быстровозводимых конструкций.

«Это позволит оказывать жителям сельских районов первичную медико-санитарную помощь непосредственно по месту жительства, причем эта помощь будет отвечать современным стандартам»,-отметил он.

В 2021 году, как сообщил премьер-министр республики, были заключены государственные контракты на закупку 51 фельдшерско-акушерского пункта. Муниципальные образования в соответствии с соглашениями с Минздравом РД должны предоставить для размещения ФАП и врачебных амбулаторий земельные участки площадью не менее 300 квадратных метров, обеспечить водоподведение, водоотведение и электроснабжение, а также подвести дорогу до участка застройки и поддерживать дорожное покрытие в надлежащем состоянии.

«Однако при реализации мероприятий программы в прошлом году при получении санитарно-эпидемиологических заключений и лицензий возникли проблемы, связанные с подведением инженерных коммуникаций (водопровод, канализация, электричество, газопровод) к выделенным под размещение ФАП земельным участкам», - заявил он.

С основным докладом на совещании выступила министр здравоохранения РД Татьяна Беляева. По ее словам, в настоящее время в государственной системе здравоохранения задействована 131 медицинская организация, в структуре которых находится 1855 административных зданий.

«Мы уже говорили о крайней степени изношенности большого количества зданий. Порядка 57% , а это 1063 здания, имеют крайнюю степень износа. 129 зданий находятся в аварийном состоянии, 143 требуется реконструкция, 791 капитального ремонта ,763 расположено в приспособленных помещениях и 124 здания находятся в арендуемых помещениях, это в тех помещениях, в которых не представляется возможным проводить какие-либо работы» , - рассказала министр.

В рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения РД» на 2021-2022 год предусмотрены мероприятия по приобретению установки модульных фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и детских поликлиник из быстровозводимых реконструкций.

В 2021 году были заключены государственные контракты на закупку 51 ФАПа, одной врачебной амбулатории и двух поликлиник. В текущем году заключены контракты на одну быстровозводимую поликлинику в городе Кизилюрте, двух ФАПов и одной врачебной амбулатории.

«Сегодня проводится работа по введению в эксплуатацию уже завершенных в 2021 году ФАПов и получению санитарно-эпидемиологических заключений, здесь мы сталкиваемся с проблемой отсутствия водоотведения, несмотря на то, что каждый ФАП оснащен баком для воды не менее 750 литров и насосом для подкачки воды, а также в некоторых ситуациях с трудностью в подведении электричества» , - отметила Беляева.

Далее глава Минздрава Дагестана остановилась на конкретных примерах, отражающих проблемы, которые возникают при возведении объектов здравоохранения в муниципалитетах республики.

Как сообщила Беляева, в селе Марага Табасаранского района завершено строительство врачебной амбулатории, документы поданы на лицензирование, но имеется задержка, связанная с отсутствием адресов объектов в ФИАС. Лицензированием занимается Министерство здравоохранения РД при полном пакете поданных документов.

«У нас есть определенные проблемы и с застройщиками. Ряд ФАПов прошлого года не были сданы своевременно, особенно мы имели проблему с ООО «Группа Ермак», но на сегодняшний день эти проблемы решены, они обязуются сдать все свои ФАПы к 31 июля, мы проводим ежедневный мониторинг с фото-, видеофиксацией выполненных работ», - подчеркнула она.

С проблемой подключения воды и электричества к завершенным фельшерско-акушерским пунктам столкнулись в ряде муниципальных районов, в частности, в Хивском, Лакском, Кулинском, Тляратинском и Цунтинском в Бежтинком участке.

К концу июля 2022 года застройщик должен сдать 11 объектов, по 4 из них имеется 90% готовность.

Также существуют проблемы с застройщиком ООО «Арсенал-Строй».

«Здесь у нас проблема затягивается, так как из 24 объектов на сегодняшний день сданы 6. При этом имеется полный пакет документов, который передан в Роспотребнадзор для получения лицензии. Предположительно, 9 объектов будут сданы в конце августа, 7 объектов в ноябре. Вчера мы встречались с подрядчиком, обсуждали все проблемные вопросы, он гарантирует выполнение всех своих обязательств, но сроки, к сожалению затягиваются», - уточнила министр.

Заключены два контракта на строительство поликлиник в городе Махачкала – в поселках Ленинкент и Семендер. Срок сдачи объектов - декабрь 2022 года, но до сих пор не получены технические условия для подключения к воде, электричеству и канализации.

Отдельно Татьяна Беляева обратила внимание глав муниципалитетов на своевременное подведение всех коммуникаций к выделенным под строительство участкам, так как с момента заливки площадки на сбор самих модульных конструкций уходит от полутора до двух месяцев.

В завершение министр сообщила, что в ближайшее время Минздрав РД будет направлять на имя глав муниципалитетов соглашения о заключении и выделении земельных участков на строительство медицинских объектов.

«Хотелось бы обратить внимание, чтобы эти земельные участки располагались в доступном для населения месте, имелась возможность, в том числе муниципалитету, подвести воду и все необходимые коммуникации», - подчеркнула она.

Также было озвучено, что совместно с Комитетом по здравоохранению Народного собрания РД все объекты, которые планируются возведению и реконструкции, где будет проводиться капитальный ремонт, будут распределены между депутатами для осуществления соответствующего депутатского контроля.

«Мы их распределили так, чтобы каждый депутат контролировал строительство в том районе, выходцем которого он является, и передали все наши контракты со сроками ввода в эксплуатацию для осуществления депутатского контроля», - заключила Беляева.

В ходе совещания Абдулмуслим Абдулмуслимов подверг критике выбор земельных участков под строительство ФАПов в некоторых муниципалитетах. Так, к примеру, в селении Генеколоб Тляратинского района построить ФАП предложено на земельном участке на склоне, куда сложно будет подвести воду, иные коммуникации, а также сложно будет добраться людям пожилого возраста.

«Надо менять своё отношение к строительству ФАПов, выделять подходящие земельные участки. ФАП должен быть доступен для людей, которые проживают в сельской местности. Это очень важно, потому что заявки подают сами главы муниципальных образований», - подчеркнул премьер-министр.

Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил обеспечить еженедельный мониторинг проводимых работ на объектах, осуществлять фото и видео фиксацию хода строительства.

Добавим, что новыми ФАПами будут охвачены Табасаранский, Дербентский, Сулейман-Стальский, Хивский, Магарамкентский, Агульский, Докузпаринский, Рутульский, Лакский, Кулинский, Тляратинский, Бабаюртовксий, Цунтинский районы.