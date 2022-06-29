Напомним, 25 июня под руководством Сергея Меликова состоялось обсуждение проблемных вопросов рыбной отрасли.

Нариман Абдулмуталибов отметил, что одной из ключевых задач в развитии данной сферы Главой региона обозначено привлечение инвестиций в сектор переработки водных биологических ресурсов.

«Нам предстоит проработать возможности расширения участия в федеральных программах, а также выработать систему учета и отчетности рыбных предприятий. Еще одна задача- провести анализ существующей нормативно-правовой базы в данной сфере, при необходимости её актуализировать»,- прокомментировал вице-премьер.

Перед Комитетом по рыбному хозяйству Республики Дагестан также поставлена задача наладить взаимодействие с иными органами власти. Поручено с выездом на места изучить практику других регионов, в том числе г.Астрахани, где наиболее развита рыбная отрасль.

Отметим, что в настоящее время начата подготовка к расширенному совещанию по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса, которое по поручению Главы РД планируется провести осенью.

В числе участников будут и представители федеральных органов власти.

Также поручено доработать стратегию рыбохозяйственной отрасли, над чем сейчас будет работать профильный Комитет.

По каждому из обсужденных вопросов Нариман Абдулмуталибов поручил составить дорожную карту по исполнению поручений.