Инициатором и организатором встречи выступило Каспийское местное отделение Партии «Единая Россия» во главе с Секретарем отделения Абдулвахидом Джаватовым. Мероприятие приурочено к Всероссийскому Олимпийскому дню.
Гайдарбек Абдуллаевич поприветствовал всех присутствующих, поделился с ребятами своими воспоминаниями о школьных годах, рассказал о своей первой победе в спорте, о первой награде и о дальнейших планах. Затем дети задали спортсмену интересующие их вопросы.
Секретарь регионального отделения партии Абдулвахид Джаватов поблагодарил Гайдарбека Гайдарбекова за то, что он нашел время на встречу с детьми, ответил на интересующие вопросы, дал наставления и вручил благодарственное письмо.
Под конец мероприятия Олимпийский чемпион раздал детишкам автографы и сделал совместное фото на память.