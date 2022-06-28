Единороссы Каспийска организовали встречу детей с Олимпийским чемпионом Гайдарбеком Гайдарбековым

В Каспийске прошла встреча Олимпийского чемпиона по боксу, заместителя министра по физической культуре и спорту, заслуженного мастера спорта РД Гайдарбека Гайдарбекова с детьми, находящимися на время летних каникул в детских лагерях.

Инициатором и организатором встречи выступило Каспийское местное отделение Партии «Единая Россия» во главе с Секретарем отделения Абдулвахидом Джаватовым. Мероприятие приурочено к Всероссийскому Олимпийскому дню.

Гайдарбек Абдуллаевич поприветствовал всех присутствующих, поделился с ребятами своими воспоминаниями о школьных годах, рассказал о своей первой победе в спорте, о первой награде и о дальнейших планах. Затем дети задали спортсмену интересующие их вопросы.

Секретарь регионального отделения партии Абдулвахид Джаватов поблагодарил Гайдарбека Гайдарбекова за то, что он нашел время на встречу с детьми, ответил на интересующие вопросы, дал наставления и вручил благодарственное письмо.

Под конец мероприятия Олимпийский чемпион раздал детишкам автографы и сделал совместное фото на память.