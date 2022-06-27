Сергей Меликов поздравил дагестанцев с Днём молодежи

Этот праздник близок и молодым, и вполне состоявшимся людям, потому что молодость – не только определенный отрезок жизни, но прежде всего состояние души, когда чувствуешь в себе огромный резерв творческих сил, строишь смелые планы и веришь, что все намеченное по плечу.

Сегодня молодежь республики учится и развивается, размышляет и отстаивает свое мнение, горячо переживает за судьбу Отечества, чтит традиции старших поколений. Наши юноши и девушки добиваются высоких результатов в студенческих и молодежных конкурсах, фестивалях, завоевывают награды в спортивных состязаниях. И в ходе специальной военной операции дагестанские военнослужащие, в большинстве своем молодые,проявляют себя в высшей степени достойно, как настоящие герои. Мы можем гордиться нашей молодежью.

Ну а государство стремится создавать условия для самореализации новых поколений, ведь, как сказал Президент страны В.В. Путин: «Молодежь является опорой сегодняшнего дня и будущего России». И на уровне региона мы сделаем все, чтобы для молодежи республики было открыто как можно больше возможностей в жизни.

Желаю вам успехов во всех ваших добрых начинаниях, энергии, напора, любви и счастья!

Веры в себя, новых верных друзей, удачи, благополучия и хорошего настроения! Пусть осуществятся ваши самые смелые мечты!