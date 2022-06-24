ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ КОМПАНИЙ

Минцифры России оказывает меры поддержки российским организациям посредством предоставления льготных (субсидированных) кредитов через уполномоченные банки на реализацию проектов по цифровой трансформации, реализуемых на основе российских решений в сфере информационных технологий.

Правовое основание: постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2019 г. № 1598 (далее – Постановление), федеральный проект «Цифровые технологии» государственной программы Российской Федерации «Цифровая экономика Российской Федерации».

Цель: ускорение цифровой трансформации отраслей экономики и внедрение российских решений.

Получатели субсидии: юридические лица, имеющие в соответствии с законодательством Российской Федерации право осуществлять банковские операции и предоставлять кредиты, успешно прошедшие отбор и заключившие соглашения о предоставлении субсидии.

Получатели кредитов по льготной ставке: аккредитованные ИТ-организации и иные заемщики, соответствующие требованиям Постановления.

Размер льготной ставки по кредиту: от 1 до 5 % (до 3% для аккредитованных ИТ-организаций).

Размер кредита для реализации проекта: минимальный - 5 млн руб., максимальный – 5 млрд руб.

Размер кредита для реализации программы (совокупности проектов): минимальный – 500 млн руб., максимальный – 10 млрд руб.

Также Минцифры России оказывает меры поддержки аккредитованным системообразующим организациям в сфере информационных технологий, а также аккредитованным организациям в сфере информационных технологий, входящим в группу лиц системообразующей организации в сфере информационных технологий (далее – аккредитованные ИТ-организации), посредством предоставления льготных (субсидированных) кредитов через кредитные организации.

Правовое основание: постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2022 г. № 754 (далее – Постановление), федеральный проект «Развитие цифровых и информационных проектов на территории субъектов Российской Федерации» государственной программы Российской Федерации «Информационное общество».

Цель: Сохранение потенциала динамичного развития отрасли информационных технологий в сложных экономических условиях посредством льготного кредитования системообразующих ИТ-организаций и ИТ-организаций, входящих в группу лиц указанных организаций.

Получатели субсидии: системно значимые кредитные организации, российские кредитные организации, в отношении которых иностранными государствами в 2022 году введены санкционные ограничения, а также иные российские организации, имеющие в соответствии с законодательством Российской Федерации право осуществлять банковские операции и предоставлять кредиты, успешно прошедшие отбор и заключившие соглашения о предоставлении субсидии (далее – кредитные организации).

Получатели льготных кредитов: аккредитованные ИТ-организации.

Срок, на который предоставляется льготный кредит: до 12 месяцев.

Размер льготной ставки по кредиту: до 11%.

Максимальный объем кредита, для одного заемщика: 10 млрд руб.

Максимальный объем кредита, для группы лиц одной системообразующей организации (включая эту системообразующую организацию): 30 млрд руб. Кредитный договор должен быть заключен после вступления в силу Постановления и до конца 2022 года.

Более подробная информация о предоставляемых мерах поддержки ИТ-отрасли размещена на официальном сайте Минцифры России https://digital.gov.ru/ru/.