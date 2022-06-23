ЗАМАНА - Минмелиоводхоз Дагестана обязали обеспечить безопасность гидротехнических сооружений

Минмелиоводхоз Дагестана обязали обеспечить безопасность гидротехнических сооружений

Автор
23 июня, 2022. Четверг 12:57
|||
Минмелиоводхоз Дагестана обязали обеспечить безопасность гидротехнических сооружений

Суд поддержал требования Дербентского межрайонного природоохранного прокурора и обязал ФГБУ «Министерство мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения РД» обеспечить безопасность эксплуатации гидротехнических сооружений. 

Минмелиоводхоз Дагестана обязали обеспечить безопасность гидротехнических сооружений
Информация

«Установлено, что учреждением эксплуатируются 12 гидротехнических сооружений в отсутствие критериев безопасности и правил эксплуатации ГТС, а также расчета размера вероятного вреда и величины финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС», – уточнили в природоохранной прокуратуре.

С целью устранения нарушений закона природоохранным прокурором директору учреждения было внесено представление. Устранение нарушений закона находится на контроле природоохранной прокуратуры.

Прочитано 33 раз

Последнее от Осман

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top