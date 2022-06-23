Минмелиоводхоз Дагестана обязали обеспечить безопасность гидротехнических сооружений

«Установлено, что учреждением эксплуатируются 12 гидротехнических сооружений в отсутствие критериев безопасности и правил эксплуатации ГТС, а также расчета размера вероятного вреда и величины финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС», – уточнили в природоохранной прокуратуре.

С целью устранения нарушений закона природоохранным прокурором директору учреждения было внесено представление. Устранение нарушений закона находится на контроле природоохранной прокуратуры.