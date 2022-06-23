Акция «Уходили добровольцы» прошла в Махачкале

Встреча проходила в рамках выставочного проекта «Военный плакат». Участниками мероприятия стали воспитанники Республиканского центра социальной помощи семье и детям, студенты-иностранцы подготовительного отделения ДГУ, волонтеры культуры и волонтеры Победы.

Открывая мероприятие, заведующая музеем Джаннет Сагидова раскрыла основную идею представленной экспозиции.

«Материалы выставки рассказывают о судьбах художников Ираклия Тоидзе, Алексея Кокорекина, Виктора Иванова, Виктора Корецкого, Татьяны Ереминой, их самых известных работах. Суровость, простота и призыв не сдаваться в каждом плакате. Художники через искусство старались укрепить дух бойцов, внушали веру в победу. Их расклеивали по улицам, обязательно отправляли на фронт», – отметила Джаннет Сагидова.

В свою очередь председатель Республиканского совета ветеранов Магарам Алиджанов рассказал о самой кровопролитной и страшной войне в истории нашей страны, в которой советские люди ценой собственных жизней отстаивали свое Отечество.

Жительница блокадного Ленинграда Марина Бессалова поделилась своими воспоминаниями о блокаде. Она родилась 18 июня 1937 года в Ленинграде. Отец ее погиб на советско-финской войне. Мать погибла в 1942 году. По словам блокадницы, в апреле 1942 года ее вместе с другими детьми эвакуировали из осажденного города под обстрелами врагов, но ранений избежать удалось. Детей отправили в детский приемник в Адыгее, после чего Марину удочерили. Однако в скором времени отчим скончался, а мачеха отдала ее в детдом. Затем она трудилась в колхозе имени Сталина. В 1956 году она вычитала в газете объявление, что в Махачкале требуются девушки для работы съемщицами. В этот же год она отправилась в город, который стал для нее родным домом.

Ветераны войны в Афганистане вспомнили годы службы и отметили значимость проведения подобных мероприятий. В рамках мероприятия воспитанники РЦСПСД и студенты-иностранцы ДГУ продекламировали стихотворения о войне.

Завершилось мероприятие награждением почетных гостей.