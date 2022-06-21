ЗАМАНА - Зарипат Бедихова: форум состоялся, соглашения подписаны.  Теперь самое важное – их последовательная реализация

Зарипат Бедихова: форум состоялся, соглашения подписаны.  Теперь самое важное – их последовательная реализация

Автор
21 июня, 2022. Вторник 14:00
|||



Я как предприниматель, планирующий вкладывать средства в развитие агропромышленной сферы нашей республики, с большим интересом ознакомилась с итогами Петербургского международного экономического форума. В особенности, мое внимание привлекло соглашение о сотрудничестве с банком ВТБ. Для нас, представителей предпринимательского сообщества крайне важно, что появляются новые перспективы развития системы кредитования в регионе, в том числе - в рамках программ поддержки малого и среднего бизнеса.

Зарипат Бедихова: форум состоялся, соглашения подписаны.  Теперь самое важное – их последовательная реализация
Информация


Форум состоялся, подписаны очень важные и нужные для Дагестана соглашения. Теперь самое важное – их последовательная реализация. Видим, что в последние годы многое в регионе меняется к лучшему. Руководитель Дагестана Сергей Меликов, республиканское правительство очень многое делают для динамичного развития региона, для возможно скорейшего выхода его из зоны нерешенных экономических проблем в ряд регионов наиболее поступательного развития. Все предпосылки для этого есть. Желание бизнеса тоже есть. Самое главное теперь – синхронизировать наши стремления и возможности с поддержкой и помощью со стороны республиканских властей.

Прочитано 68 раз

Последнее от Шахри

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top