Зарипат Бедихова: форум состоялся, соглашения подписаны. Теперь самое важное – их последовательная реализация

Я как предприниматель, планирующий вкладывать средства в развитие агропромышленной сферы нашей республики, с большим интересом ознакомилась с итогами Петербургского международного экономического форума. В особенности, мое внимание привлекло соглашение о сотрудничестве с банком ВТБ. Для нас, представителей предпринимательского сообщества крайне важно, что появляются новые перспективы развития системы кредитования в регионе, в том числе - в рамках программ поддержки малого и среднего бизнеса.



Форум состоялся, подписаны очень важные и нужные для Дагестана соглашения. Теперь самое важное – их последовательная реализация. Видим, что в последние годы многое в регионе меняется к лучшему. Руководитель Дагестана Сергей Меликов, республиканское правительство очень многое делают для динамичного развития региона, для возможно скорейшего выхода его из зоны нерешенных экономических проблем в ряд регионов наиболее поступательного развития. Все предпосылки для этого есть. Желание бизнеса тоже есть. Самое главное теперь – синхронизировать наши стремления и возможности с поддержкой и помощью со стороны республиканских властей.