30 июня в 12:00 по московскому времени состоится онлайн-олимпиада. «Узнай Россию». Олимпиада будет проведена в прямом эфире, отвечать на вопросы будет необходимо в чате трансляции. Проведёт Олимпиаду первый заместитель председателя комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты Российской Федерации, доктор и магистр бизнес-администрирования Леонид Шафиров.
Знатоков ждут денежные призы.
В ходе онлайн-олимпиады могут прозвучать вопросы о любом из ста пятидесяти российских предпринимателей, которым посвятили конкурсные работы участники Всероссийского конкурса «Узнай Россию. Предприниматели-земляки».
Ссылка на трансляцию https://youtu.be/n2gKBaZlXpY