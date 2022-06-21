Жителей Республики Дагестан приглашают принять участие в онлайн-олимпиаде, посвящённой предпринимателям-землякам

30 июня в 12:00 по московскому времени состоится онлайн-олимпиада. «Узнай Россию». Олимпиада будет проведена в прямом эфире, отвечать на вопросы будет необходимо в чате трансляции. Проведёт Олимпиаду первый заместитель председателя комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты Российской Федерации, доктор и магистр бизнес-администрирования Леонид Шафиров.