ЗАМАНА - Жителей Республики Дагестан приглашают принять участие в онлайн-олимпиаде, посвящённой предпринимателям-землякам

Жителей Республики Дагестан приглашают принять участие в онлайн-олимпиаде, посвящённой предпринимателям-землякам

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21 июня, 2022. Вторник 11:01
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Жителей Республики Дагестан приглашают принять участие в онлайн-олимпиаде, посвящённой предпринимателям-землякам

30 июня в 12:00 по московскому времени состоится онлайн-олимпиада. «Узнай Россию». Олимпиада будет проведена в прямом эфире, отвечать на вопросы будет необходимо в чате трансляции. Проведёт Олимпиаду первый заместитель председателя комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты Российской Федерации, доктор и магистр бизнес-администрирования Леонид Шафиров.

Жителей Республики Дагестан приглашают принять участие в онлайн-олимпиаде, посвящённой предпринимателям-землякам
Информация

Знатоков ждут денежные призы.

В ходе онлайн-олимпиады могут прозвучать вопросы о любом из ста пятидесяти российских предпринимателей, которым посвятили конкурсные работы участники Всероссийского конкурса «Узнай Россию. Предприниматели-земляки».

Ссылка на трансляцию https://youtu.be/n2gKBaZlXpY

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