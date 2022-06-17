Компания «Газпром газомоторное топливо» планирует расширить рынок природного газа в Дагестане

По ее итогам между Республикой Дагестан и ООО «Газпром газомоторное топливо» подписано Соглашение к обеспечению региона компримированным природным газом и эффективной реализации проектов по строительству сети дополнительных газозаправочных объектов. Комментируя подписание документа, Первый заместитель Председателя Правительства РД Манвел Мажонц отметил, что в рамках плановых мероприятий развития сети «Газпром газомоторное топливо» в ближайшие два года на территории республики предусмотрено строительство ряда объектов газомоторного топлива, которые позволят потребителям получать более качественную услугу по рыночной стоимости. «Планируется подобрать удобные для потребителей локации. Современные заправочные комплексы будут востребованы жителями Дагестана, туристами и транзитным транспортом. Мы считаем, что условия будут неплохие», отметил Манвел Мажонц. Со своей стороны, Денис Корниенко, поблагодарил руководство республики за поддержку в развитии рынка газомоторного топлива и высоко оценил перспективы строительства газозаправочной инфраструктуры в рамках международного транспортного коридора «Север-Юг». «Естественно, мы не могли обойти стороной Дагестан, тем более, что до текущего момента новых станций газомоторного топлива не строилось в республике. Я считаю, что дорожная карта позволит по другому подойти к этому процессу, позволит дать теме развития. Сегодня на территории Дагестана действуют две газозаправочные станции. С учетом заинтересованности региона в строительстве новых станций компания готова развивать свою сеть. И приоритетное направление – автодороги в составе международного коридора «Север-Юг», на которых ожидается рост деловой активности, товарооборота и транспортной загруженности. В рамках реконструкции будем создавать оптимизацию транспортного коридора, создавать правильные заправочные комплексы современного уровня по заправке газомоторным топливом с обеспечением качественного сервиса», - заверил Денис Корниенко. В регионе сегодня созданы все предпосылки для развития газификации автотранспорта. В этой связи взаимодействие с компанией «Газпром газомоторное топливо», реализующей природный газ в качестве моторного топлива и обеспечивающей строительство и эксплуатацию заправочной инфраструктуры сети АГНКС «Газпром», крайне актуально.