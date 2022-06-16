«Подписание соглашения с Республикой Дагестан сделает возможным активное двустороннее взаимодействие по целому ряду значимых направлений, – отметил Максим Протасов. – Речь идет и о включении товаров местного производства в веерные исследования Роскачества, и о развитии производства органической продукции, и о привлечении местных предприятий к участию в диагностике бизнес-процессов в рамках конкурса на соискание Премии Правительства в области качества, что становится необходимостью для ответственного бизнеса в текущих обстоятельства. Все эти действия будут предприниматься нами в интересах граждан, ведь фактор качества товаров и услуг неизменно сохраняет для потребителей первоочередную важность».

Сергей Меликов подчеркнул важность сотрудничества с Роскачеством: «Для Дагестана Роскачество – надежный партнер, который помогает нашей продукции завоевать заслуженное признание. У нас уже есть позитивный опыт взаимодействия с Роскачеством. В прошлом году специалистами Роскачества в рамках спецпроекта «Винный гид России» был проведен аудит крупнейших винодельческих и коньячных заводов региона. Благодаря их рекомендациям нашим производителям удалось добиться значительного улучшения качества продукции. Рассчитываем, что заслуженное признание получат и другие наши товары. Уверен, сегодняшнее соглашение будет способствовать не только продвижению дагестанских брендов, но и внедрению современных стандартов нашими предприятиями».

Совместная работа Роскачества и Республики Дагестан позволит создать целостную инфраструктуру качества. Сотрудничество предполагает развитие институтов качества продукции, повышение качества товаров и обеспечение безопасности на продовольственном и непродовольственном рынках. Товары местного производства будут включены в исследования, что позволит малому и среднему бизнесу выйти на новые рынки. Лучшие товары, определенные по результатам исследований, смогут претендовать на получение Знака качества и будут продвигаться в российских магазинах. Региональные испытательные центры получат возможность принять участие в межлабораторных сличительных испытаниях и при успешном прохождении участвовать в проведении потребительских испытаний по госзаказу, а местные предприятия смогут получить господдержку в развитии систем менеджмента качества, которая осуществляется в рамках конкурса на соискание Премии Правительства РФ в области качества.