ЗАМАНА - В Дагестане ведется работа по рекультивации земель

В Дагестане ведется работа по рекультивации земель

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31 мая, 2022. Вторник 12:17
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Минприроды РД по поручению Сергея Меликова занимается рекультивация земель, нарушенных в результате ведения работ по добыче полезных ископаемых.

В Дагестане ведется работа по рекультивации земель
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Как отмечают в ведомстве, для Дагестана, как аграрной республики, важное значение имеет восстановление таких земель и возврат их в сельскохозяйственный оборот. Речь идет о землях, нарушенных при осуществлении добычи строительного песка в прибрежной зоне Каспийского моря.  На сегодняшний день уже проведена рекультивация участка площадью 25 га  в районе поселка Сулак, активно ведется работа в прибрежной зоне Каякентского (20 га) и Дербентского районов (10 га). Кроме того, при заключении лицензионного соглашения с недропользователями, в качестве обязательного требования включается необходимость проведения поэтапной рекультивации нарушенных земель по мере отработки карьера. 

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