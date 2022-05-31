Как отмечают в ведомстве, для Дагестана, как аграрной республики, важное значение имеет восстановление таких земель и возврат их в сельскохозяйственный оборот. Речь идет о землях, нарушенных при осуществлении добычи строительного песка в прибрежной зоне Каспийского моря. На сегодняшний день уже проведена рекультивация участка площадью 25 га в районе поселка Сулак, активно ведется работа в прибрежной зоне Каякентского (20 га) и Дербентского районов (10 га). Кроме того, при заключении лицензионного соглашения с недропользователями, в качестве обязательного требования включается необходимость проведения поэтапной рекультивации нарушенных земель по мере отработки карьера.
В Дагестане ведется работа по рекультивации земель
- Автор Осман
- 31 мая, 2022. Вторник 12:17
Минприроды РД по поручению Сергея Меликова занимается рекультивация земель, нарушенных в результате ведения работ по добыче полезных ископаемых.
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