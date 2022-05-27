ВИЧ - инфекция. Что нужно знать? Защитите себя сами.

ВИЧ-инфекция - болезнь, вызываемая вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), хроническое заболевание, характеризующееся специфическим поражением иммунной системы, приводящим к медленному ее разрушению вплоть до формирования синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД), приводящего инфицированного ВИЧ к быстрой гибели. Быстрое распространение ВИЧ среди молодого населения приводит к повышению смертности, сокращению рождаемости, уменьшению продолжительности жизни населения, сокращению численности работающего населения, увеличению затрат на здравоохранение, вызывает многофакторное деструктивное воздействие на социальную и экономическую жизнь общества.

Как передается ВИЧ?

Существует три пути передачи ВИЧ-инфекции:

1. Половой путь, незащищенный (без презерватива) сексуальный контакт может привести к заражению ВИЧ.

2. Парентеральный путь, контакт кровь - кровь (совместное использование нестерильных шприцев для инъекций наркотика, пользование чужими бритвенными принадлежностями, зубными щетками, при нанесении татуировок, пирсинга нестерильными инструментами).

3. Вертикальный путь, от ВИЧ - инфицированной матери ребенку (во время беременности, родов и при кормлении грудью). Сегодня у ВИЧ - положительных женщин высока вероятность рождения здорового ребенка, а риск передачи ВИЧ от матери малышу можно значительно снизить и даже свести к нулю, если получать необходимое профилактическое лечение во время беременности и в послеродовой период, а также использовать искусственное вскармливание.

Вирус иммунодефицита человека может находиться во всех биологических жидкостях человека (пот, слезы, слюна и пр.) в разной концентрации. Только четыре биологические жидкости человека содержат вирус в концентрации, достаточной для заражения: кровь, влагалищный секрет, сперма, грудное молоко; прочие биологические жидкости ВИЧ - положительного не представляют опасности в связи с незначительным содержанием в них вируса.

ВИЧ не передается в быту. Однако, такая ситуация в быту может возникнуть, например, при общем использовании с ВИЧ-положительным человеком бритвы и зубной щётки. Во время бритья часто возникают микро порезы кожи, и на бритве может оставаться кровь. Бытовое заражение ВИЧ через бритву реально имеет место на практике. То же самое касается и зубной щётки. При чистке зубов дёсны могут сильно кровоточить. Использование такой щётки после ВИЧ-инфицированного человека также может привести к заражению ВИЧ.

Вирус иммунодефицита очень неустойчив, он живет только в организме человека и быстро погибает во внешней среде. Поэтому невозможно заразиться ВИЧ в бассейне, при занятиях спортом, а также через укус насекомого или общение с животными.

Как можно обнаружить ВИЧ?

На сегодняшний день самым распространенным способом узнать, инфицирован ли человек ВИЧ, является тест на наличие антител к вирусу иммунодефицита. Антитела - это специальные белки, которые вырабатываются в организме в ответ на проникновение вируса. Положительный результат теста означает, что у человека обнаружены антитела к ВИЧ. Это дает основание полагать, что человек ВИЧ - инфицирован. Отрицательный результат теста означает, что антитела к ВИЧ не обнаружены.

Тест может дать отрицательный результат, если:

- Человек не инфицирован ВИЧ.

- Человек инфицирован ВИЧ, но организм еще не выработал достаточное количество антител к вирусу (так называемый «период окна»).

Что такое «период окна»?

Организму требуется от 2 недель до 3 месяцев, чтобы выработать антитела в количестве, достаточном для их обнаружения тест - системой. Этот отрезок времени получил название «период окна». Тестирование в этот период может дать отрицательный результат, поэтому через 3 - 6 месяцев следует повторить анализ. В «период окна» кровь, сперма, вагинальные выделения и грудное молоко инфицированного человека уже содержат достаточное количество вируса для заражения других людей.

Каждый житель Российской Федерации имеет право на бесплатное тестирование на ВИЧ. В случае выявления ВИЧ – инфекции вся медицинская помощь оказывается БЕСПЛАТНО.

Методы предупреждения ВИЧ.

- Безопасность сексуального поведения (сохранение верности одному половому партнеру, отказ от случайных половых связей)

-Использование презервативов при каждом половом акте. Презерватив позволяет снизить риск заражения ВИЧ, инфекциями, передаваемыми половом путём, и незапланированной беременности.

- Отказ от употребления наркотиков.

- Тщательный и серьезный подход к выбору маникюрных кабинетов, частных стоматологических клиник, тату-салонов.

- Обследование на ВИЧ.

Сотрудники органов внутренних дел в ходе выполнения служебных обязанностей могут столкнуться с людьми, употребляющими наркотические средства инъекционным путем, поэтому очень важно знать, как правильно вести себя с такими людьми, особенно проводя обыск. Внутривенные наркопотребители далеко не всегда пользуются стерильными шприцами, а использованные шприцы часто носят с собой.

Безопасность при проведении обыска.

Проведение обыска гражданина, подозреваемого в правонарушении, всегда связано с риском уколоться иглой, спрятанной в одежде или испачкаться кровью, что может привести к заражению ВИЧ и другими инфекциями. Предлагаем Вам рекомендации, которыми необходимо руководствоваться в работе:

- набор первой помощи для сотрудника полиции должен включать в себя пластырь, бинты, вату, резиновые перчатки, спиртовые салфетки;

- сотрудник, заступая на смену, должен осмотреть свои руки (если на руках есть ранки, вероятность инфицирования многократно возрастает). В случае обнаружения повреждений кожных покровов сотрудник предпринимает предупреждающие меры – наклеивает пластырь, надевает перчатки;

- если при обыске Вы ищите что-то в ящике стола, можно пользоваться фонариком, зеркальцем. Основное правило – не «шарить» руками там, где не видно. В ящике стола могут быть лезвия или иглы, испачканные кровью;

- если Вам нужно забрать какой-либо предмет, испачканный кровью, с места происшествия, воспользуйтесь резиновыми перчатками, куском полиэтилена и т.д.;

- если Вы случайно накололись на иглу или задержанный укусил вас, выдавите из ранки максимальное количество крови и поместите поврежденное место под проточную воду, ранку обработайте спиртовой салфеткой.



Помните! Человек, зараженный вирусом ВИЧ, остается источником инфекции пожизненно. В настоящее время ВИЧ/СПИД является неизлечимой болезнью и в конечном итоге приводит к смерти. Современные препараты очень дороги и лишь помогают продлить жизнь людей, живущих с ВИЧ/СПИД. Каждый из нас должен знать как можно больше о мерах профилактики ВИЧ-инфекции.

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В статье использованы материалы: СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции», Методические указания МУ 3.1.3342-16 "Эпидемиологический надзор за ВИЧ-инфекцией" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 26 февраля 2016 г.)

Будьте здоровы!