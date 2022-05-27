Дагестан получит рекордные 600 миллионов рублей

Автор Шахри |||

В 2022 году на проект "Местные инициативы" из регионального бюджета выделили 600 миллионов рублей - втрое больше, чем в 2021-м. Деньги пойдут на благоустройство общественной инфраструктуры, на что конкретно - жители муниципалитетов решат сами.

Проект 'Местные инициативы' поможет отремонтировать дороги в знаменитом ауле златокузнецов Кубачи / Владимир Вяткин/РИА Новости Проект 'Местные инициативы' поможет отремонтировать дороги в знаменитом ауле златокузнецов Кубачи / Владимир Вяткин/РИА Новости Главное условие - обеспечение софинансирования из бюджета муниципального образования, а также вклад со стороны предпринимателей и меценатов. В 2021 году средства на программу поступили в таком соотношении: из республиканской казны - 200 миллионов, из местных бюджетов - более 48 миллионов, от частных спонсоров - около 50 миллионов. В нынешнем году на конкурс подано 200 заявок из 42 муниципалитетов. Выбрано 128 проектов. Субсидии из республиканского бюджета на их реализацию составят от одного до десяти миллионов рублей. Все проекты проходят экспертизу, в том числе финансовую. Отбором занимается комиссия, в составе которой эксперты, депутаты республиканского парламента, члены Общественной палаты региона. - Первоначально на реализацию проекта было заложено 400 миллионов рублей. Но, учитывая большое число заявок на общую сумму почти в миллиард, бюджет скорректировали и выделили дополнительно 200 миллионов, - рассказал корреспонденту "РГ" врио министра экономики и территориального развития РД Арсен Рустамов. Программа подразумевает софинансирование из местного бюджета в размере шести процентов стоимости проекта и не менее 15 процентов - от инвесторов и меценатов. Для чего это нужно? В минэкономразвития республики пояснили: 600 миллионов - немалая сумма, и региональный бюджет не может взять на себя все расходы.