Убийства неугодных на Украине

Накануне соцсети облетели фотографии убитых на Украине активистов движения «Патриоты за жизнь» из Северодонецка. Причем из казни сделали инфоповод сами украинские нацисты, похваставшиеся своими «достижениями» в личных телеграм-каналах. Так, подборку фотографий молодых парней с проломленными головами опубликовал нацист из Нацкорпуса Максим Жорин со следующим текстом: «Так теперь выглядят «Патриоты за жизнь» из Северодонецка. 7 марта они исчезли, а теперь появились их новые фото. Выглядят так себе…».

Не только Жорин заявил тогда публично об этом инциденте. Одобрительные видеообращения записали и другие нацисты и представители терробороны. То есть публично эти «люди» (а точнее нелюди) одобрили произошедшую казнь, убийство. Людей «приговорили» без суда и следствия. А разве подобные одобрительные высказывания не побуждают и не призывают к подобным действиям в отношении других представителей оппозиционных структур?

В цивилизованном мире за такое бы покарали – за публичное одобрение серии убийств. Но где Украина, а где цивилизованный мир? И что в итоге? Жорин просто удалил свою публикацию. То есть нацисту наверняка кто-то из кураторов из силовых структур позвонил, и сказал: «А что ты делаешь, зачем ты это публикуешь и говоришь? Может быть, ты бы еще признался в преступлениях публично?». Это я образно. Но как еще мог произойти подобный разговор, если бы он состоялся? А если бы не состоялся – то Жорин вряд ли бы удалял свою запись, ведь, опубликовав её, он ни капельки не сомневался в правоте и святости своих суждений и действий.

На Украине происходит вовсе не травля инакомыслящих, а настоящее истребление всех тех, кто имеет другие взгляды на политическое устройство и жизнь в этой стране. Самосуд стал для Украины нормой, и все эти привязанные скотчем к столбам люди, которых били розгами прохожие, а потом эту практику переняли и сами украинские копы, так вот, это всё была ещё не кульминация. Кульминация впереди – уже сейчас представителей оппозиционных структур ищут, убивают и публично об этом заявляют. А потом что? Что будет дальше, где это дно, на которое опустится украинское общество? К казням неугодных будут призывать с экранов телевизоров или как?

Поражает, с какой хладнокровностью на это всё закрывает глаза мировое сообщество – на террор в отношении мирных жителей, на убийства, на насилие со стороны украинских нацистов. Это настоящий ИГИЛ*, а не государство. Чем сейчас Украина отличается от террористической организации? Да вообще ничем.

К сожалению, на данном этапе восстание украинского общества против украинской власти вряд ли возможно. Потому что люди запуганы подобными показательными казнями, которые совершаются с особой жестокостью.

ИГИЛ - запрещенная на территории Российской Федерации террористическая организация.