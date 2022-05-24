ЗАМАНА - «Россети Северный Кавказ» провели урок и экскурсию для дагестанских школьников

«Россети Северный Кавказ» провели урок и экскурсию для дагестанских школьников

Автор
24 мая, 2022. Вторник 17:20
|||
«Россети Северный Кавказ» провели урок и экскурсию для дагестанских школьников

Сотрудники ПАО «Россети Северный Кавказ» провели для учеников 10-го класса многопрофильного лицея №39 г. Махачкалы урок электробезопасности.

«Россети Северный Кавказ» провели урок и экскурсию для дагестанских школьников
Информация

Отмечается, что образовательное мероприятие было организовано в рамках проекта «Защита детей – взрослая задача». Всего слушателями лекции стали 25 человек.

«Во время занятия было отмечено, что электрическая энергия – это верный и незаменимый помощник человека, она дает свет, тепло, приводит в движение различные механизмы, облегчающие наш труд. Но при неправильном или неосторожном обращении ресурс таит в себе смертельную опасность. Поэтому так важно соблюдать простые правила электробезопасности. Они помогут сохранить жизнь и здоровье».

По словам представителя компании, энергетики напомнили ребятам основные правила, которые нужно соблюдать дома и на улице в целях собственной безопасности, а также рассказали школьникам о правилах освобождения пострадавшего от действия электрического тока.

В частности, после урока электробезопасности энергетики пригласили школьников посетить подстанцию 110 кВ «Новая». Ребятам рассказали, что энергообъект был введен в эксплуатацию в 1972 году и обеспечивает электроснабжение порядка 65 тысяч человек, проживающих в части Ленинского и Советского районов Махачкалы.

«Специалисты энергокомпании обратили внимание школьников на то, что рядом с их лицеем проходит высоковольтная линия электропередачи (ЛЭП). Они призвали ребят всегда помнить об опасности, которую ЛЭП может для них представлять, и призвали не приближаться к энергообъекту».

Прочитано 20 раз

Последнее от Осман

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top