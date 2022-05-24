«Россети Северный Кавказ» провели урок и экскурсию для дагестанских школьников

Отмечается, что образовательное мероприятие было организовано в рамках проекта «Защита детей – взрослая задача». Всего слушателями лекции стали 25 человек.

«Во время занятия было отмечено, что электрическая энергия – это верный и незаменимый помощник человека, она дает свет, тепло, приводит в движение различные механизмы, облегчающие наш труд. Но при неправильном или неосторожном обращении ресурс таит в себе смертельную опасность. Поэтому так важно соблюдать простые правила электробезопасности. Они помогут сохранить жизнь и здоровье».

По словам представителя компании, энергетики напомнили ребятам основные правила, которые нужно соблюдать дома и на улице в целях собственной безопасности, а также рассказали школьникам о правилах освобождения пострадавшего от действия электрического тока.

В частности, после урока электробезопасности энергетики пригласили школьников посетить подстанцию 110 кВ «Новая». Ребятам рассказали, что энергообъект был введен в эксплуатацию в 1972 году и обеспечивает электроснабжение порядка 65 тысяч человек, проживающих в части Ленинского и Советского районов Махачкалы.

«Специалисты энергокомпании обратили внимание школьников на то, что рядом с их лицеем проходит высоковольтная линия электропередачи (ЛЭП). Они призвали ребят всегда помнить об опасности, которую ЛЭП может для них представлять, и призвали не приближаться к энергообъекту».