Правительство России направило 3 млрд рублей на капитальный ремонт студенческих общежитий

В 2022 году на капитальный ремонт общежитий при федеральных государственных вузах будет направлено 3 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Обеспечить в 2021–2030 годах проведение капитального ремонта общежитий федеральных вузов Правительству поручил Президент страны Владимир Путин по итогам встречи со студентами, состоявшейся 25 января 2021 года.

Согласно поручению, в первую очередь необходимо провести эту работу в регионах, испытывающих наибольшую потребность в кадрах с высшим образованием. Деньги получат вузы, подведомственные Минобрнауки, Минздраву, Минсельхозу, Минкультуры, Минспорту, Минтрансу, Минцифры, Росавиации, Росрыболовству, Росжелдору, Росморречфлоту.

«Важно, чтобы все профильные ведомства при принятии решений учли пожелания регионов», – отметил Мишустин на совещании с вице-премьерами, добавив, что работу по обновлению общежитий нужно вести прежде всего там, где создаются новые центры технологического и промышленного роста.

Отметим, в прошлом году ремонт кровель, фасадов, инженерных систем, а также отделка внутренних помещений были проведены в более чем 250 общежитиях 94 вузов. На это было направлено более 5 млрд рублей. Также был проведён ремонт 445 учебных корпусов 124 вузов. Стоимость работ составила более 6,7 млрд рублей.