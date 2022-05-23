С первых дней форума в плотном графике мероприятий ребята старались найти время и подготовиться к ней по специально подготовленным методическим материалам по законодательству в области противодействия терроризму и нормам законодательства Российской Федерации, устанавливающих ответственность за участие и содействие террористической деятельности.
Информационная брошюра была роздана вместе с раздаточными материалами участникам форума в первый же день регистрации.
У всех были равные шансы и возможности стать победителем олимпиады. Всё зависело от того, насколько серьёзно они подошли к изучению законодательства РФ.
Директор форума Магомед Магомедов попросил всех отложить телефоны и методические материалы, раздал тестовые задания и со словами "старт" ребята приступили к выполнению заданий.
Отметим, что в ходе форума эксперты различных областей обращали пристальное внимание профилактике деструктивных течений. По их словам, кстремизим и терроризм - это одна из самых важных проблем на сегодняшний день.
Участники олимпиады заметили, что знание законов о противодействии экстремизму и терроризму обязательно нужно знать и простым гражданам. Тем самым они уберегут себя и близких от проявлений этих ужасных явлений общества. Ведь даже на первый взгляд безобидное высказывание или необдуманное действие может привести к тяжелым последствиям.
Напомним, IX Международный меж религиозный молодёжный форум по заказу Миннац РД проводил Дагестанский гуманитарных институт.
Участники межрелигиозного молодёжного форума приняли участие в олимпиаде на знание законодательства о терроризме
- Автор Шахри
- 23 мая, 2022. Понедельник 08:17
В предпоследний день работы IX Международного межрелигиозного молодёжного форума участники приняли участие в олимпиаде на знание законодательства по противодействию терроризма.
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