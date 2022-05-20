Музей «Дагестанский аул» приглашает на «Ночь музеев»

Музей-заповедник-этнографический комплекс «Дагестанский аул» приглашает любителей истории и культуры на «Ночь музеев» по тематике «Мода на традиции». Мероприятие состоится 21 мая.

Гостей ждут увлекательные экскурсии по залам, в которых широко представлена традиционная одежда народов Дагестана, предметы быта, домашняя утварь и изделия декоративно-прикладного искусства. Также зрителей ждут выступления артистов Государственного оркестра народных инструментов Дагестана и Государственного ансамбля танца Дагестана "Каспий". Посетители смогут пройти мастер-классы по ковроткачеству, вышивке, резьбе по дереву, живописи и ювелирному делу.

Для желающих будет организована экскурсия по выставке «Слова Камней и показаны документальные и художественные фильмы о народно-художественных промыслах Дагестана.