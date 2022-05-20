В рамках форума предприниматели республики обсудят реальные проблемы предпринимательского сектора республики, вопросы деятельности бизнес-сообщества в условиях кризиса. В числе обсуждаемых на форуме проблем: проблемы международной транспортной логистики, меры государственной поддержки, налоговая безопасность, бизнес в It-секторе, перспективы развития строительной отрасли, инвестиционные риски, туризм и цифровизация. Как отметил руководитель Агентства по инвестициям и предпринимательству Хаджимурад Абашилов: «В Дагестане есть все возможности, перспективы и инструменты для старта собственного бизнеса. И самое главное — власть и предприниматели начали доверять друг другу».
В Каспийске начал работу форум «Реальный бизнес»
- Автор Осман
- 20 мая, 2022. Пятница 15:15
Форум «Реальный бизнес», проводимый бизнес-сообществом «Эквиум» и агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан, начал работу в Каспийске.
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