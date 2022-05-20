Мусоронакопительные станции построят в 31 горном районе Дагестана

Министр природных ресурсов и экологии РД Ибрагим Ибрагимов ответил на актуальные и самые часто-задаваемые вопросы в прямом эфире проекта «Объясняем.рф».

Министр прокомментировал и один из самых актуальных вопросов – вопрос обращения с коммунальными отходами. Он отметил, что министерством ведется активная работа по улучшению ситуации в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

«На сегодняшний день в Избербаше и Кизлярском районе функционируют 2 лицензированных полигона для захоронения отходов. Ведомством сформирована схема обращения с твердыми коммунальными отходами, согласно которой в северной, центральной и южной зоне Дагестана планируется дополнительно построить еще 3 комплекса, включающих в себя полигоны и мусороперерабатывающие заводы. Кроме этого, в 31 горном районе республики будут построены мусоронакопительные станции», - пояснил Ибрагимов.

Министр рассказал, что для реализации проекта правительством Дагестана проводится работа по заключению концессионного соглашения, в рамках которого региону должны определить около 12 млрд рублей.

Ибрагим Ибрагимов во время прямого эфира затронул и другие острые проблемы региона, в том числе массовую гибель краснокнижных животных и незаконную добычу песка в прибрежной зоне Каспийского моря.