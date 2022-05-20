Саида Магомедова: «Более 70 млн просмотров собрал марафон «Новые горизонты» всего за два дня»

С 17 мая в России проходит федеральный Просветительский марафон «Новые г оризонты» — масштабн ый и значимый проект Российского общества «Знание». З а два дня трансляции марафона набрали 7 0 млн просмотров .

В рамках марафона работают пять дискуссионных площадок, где с аудиторией уже пообщались пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, заместители премьер-министра РФ Юрий Борисов, Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова, Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Министр финансов РФ Антон Силуанов, Министр транспорта РФ Виталий Савельев, Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, Первый заместитель Председателя Банка России Ольга Скоробогатова, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Открывал мероприятие первый заместитель руководителя администрации Президента России Сергей Кириенко. Он внёс предложение вместо культуры отмены принять культуру уважения, справедливости, традиций, культуру открытий и движения вперед.

Эксперт Всероссийского педагогического совета при министерстве просвещения России Саида Магомедова считает это абсолютно верной позицией при сложившейся ситуации в мире.

«Культура отмены предполагает прекращение поддержки человека, что недопустимо в современном обществе. Наша страна ни в коем случае не должна отходить от заданного курса. Наступило то самое время, когда знания начинают приобретать тот смысл, под которым подразумевается сила. Сила страны в умном подрастающем поколении, в мозговом резерве. И наша задача сегодня заключается в том, чтобы поддержать каждого одарённого ребёнка, дать ему возможность развиваться и использовать в дальнейшем умственные ресурсы во благо родины. Вернуть былое мы не в силах, поэтому необходимо вкладываться в будущее», - прокомментировала Магомедова.

На марафоне также выступили Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, президент РАН Александр Сергеев, основатель и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелёва, народный артист РФ, депутат Госдумы Дмитрий Певцов и многие другие.

Приоритетами марафона стали темы патриотизма, добровольчества, финансовый суверенитет страны, достижения транспортной отрасли и оборонно-промышленного комплекса, развитие онлайн-торговли, импортозамещение, вызовы и тренды мировой экономики.

Ярким событием в программе марафона «Новые горизонты» в Москве на ВДНХ стал финал первых всероссийских Просветительских игр для старшеклассников. Это новые интеллектуально-спортивные соревнования для учащихся 9–11-х классов и 1–2-х курсов средних специальных учебных заведений, направленные на всестороннее развитие личности. Игры организованы Российским обществом «Знание» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Федеральный марафон «Новые горизонты» — это более 220 часов просветительского контента и более 200 лекторов и наставников — выдающиеся государственные и общественные деятели, лидеры бизнеса, науки, культуры, спорта. С программой марафона можно ознакомиться на сайте мероприятия marathon.znanierussia.ru. Онлайн-трансляции с площадок марафона могут увидеть все желающие на официальном сайте Российского общества «З