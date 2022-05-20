ЗАМАНА - Дагестанских музыкантов приглашают на фестиваль "День России!"

Дагестанских музыкантов приглашают на фестиваль "День России!"

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20 мая, 2022. Пятница 10:17
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Всероссийский ежегодный открытый дистанционный (online) музыкальный фестиваль – конкурс военной и патриотической песни «День России!», проводимый в рамках Всероссийского музыкального проекта «Мы за Великую Державу», приурочен ко Дню России 12 июня.

Дагестанских музыкантов приглашают на фестиваль "День России!"
Информация

На мероприятия приглашаются россияне и граждане других стран, которые интересуются историей и культурой.

Организация и проведение конкурса осуществляется при поддержке Администрации Президента РФ; Министерства обороны Российской Федерации; Генерального Совета ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга; Совета ректоров Санкт-Петербурга и Ленинградской области; Межрегиональной общественной организации «Совет Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

Учредители фестиваля-конкурса: Совет ректоров Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга, Продюсерский центр «Театр-Студия Владимира Беличенко». Организатор фестиваля-конкурса Региональная Общественная Организация «Творческий Союз Работников Культуры и Искусств».

В целях пропаганды высоких моральных и нравственных принципов, а также активизации патриотического воспитания граждан, проживающих в Вашем регионе, предлагаем Вам через имеющиеся средства массовой информации, подотчетных Вам и имеющихся на территории Вашего региона, донести до жителей информацию о предстоящем грандиозном событии в культуре, чтоб Вы смогли испытать гордость за своих земляков, находящихся на передовых позициях в развитии гражданского общества.

Организатором конкурса является: Региональная общественная организация «Творческий союз работников культуры и искусств»; Казачий Информационно-аналитический центр.

Место проведения: Россия, г. Санкт-Петербург,

Дата проведения: 12 июня 2022г.

Дата подачи заявок: с 01 апреля 2022 года до 12 июня 2022г. /включительно/

 

 

Подробная информация на официальном сайте:https://www.soyuz-kultura.com/

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