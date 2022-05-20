ЗАМАНА - В городе Дербент состоится большая республиканская конференция «Петровские чтения»

В городе Дербент состоится большая республиканская конференция «Петровские чтения»

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20 мая, 2022. Пятница 10:06
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8 июня 2022 г. в 10:00 в Дербенте в конференц-зале ГК «Алые паруса» состоится  республиканская  научно-практическая   конференция «Петровские чтения».

В городе Дербент состоится большая республиканская конференция «Петровские чтения»
Информация

Мероприятие, приуроченное к 350 — летию со дня рождения императора Петра   I   и   300-летию   Персидского    похода,   направлено    на   изучение и популяризацию историю Петровской эпохи, актуализации и использованию памятников истории и культуры петровской эпохи.

На конференцию приглашены Глава Республики Дагестан Меликов С.А., заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Телякавов М.П., Министр культуры Республики Дагестан Бутаева З.А., Председатель Дагестанского федерального исследовательского центра учебных заведений и ведущие научные сотрудники учреждений культуры Российской Федерации.

 

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