В городе Дербент состоится большая республиканская конференция «Петровские чтения»

8 июня 2022 г. в 10:00 в Дербенте в конференц-зале ГК «Алые паруса» состоится республиканская научно-практическая конференция «Петровские чтения».

Мероприятие, приуроченное к 350 — летию со дня рождения императора Петра I и 300-летию Персидского похода, направлено на изучение и популяризацию историю Петровской эпохи, актуализации и использованию памятников истории и культуры петровской эпохи.

На конференцию приглашены Глава Республики Дагестан Меликов С.А., заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Телякавов М.П., Министр культуры Республики Дагестан Бутаева З.А., Председатель Дагестанского федерального исследовательского центра учебных заведений и ведущие научные сотрудники учреждений культуры Российской Федерации.