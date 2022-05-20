Конференция на тему «Актуальные вопросы противодействия идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде» состоялась не полях IX Международного межрелигиозного молодёжного форума





В ходе пленарного заседания заместитель министра по национальной политике и делам религий Мурад Шафиев, профессор Асият Бутаева, начальник управления Миннаца РД Расул Гаджиев, руководитель координационного центра ДГУ Магомед Магомедов подвели итоги всех секционных площадок и резюмировали основные темы, которые обсуждались экспертами и участниками на конференции.



Заместитель Муфтия Дагестана Абдулла Салимов отметил, что форум даёт возможность объединяться всем независимо от национальной или конфессиональной принадлежности вокруг общечеловеческих ценностей.



"Дни проведенные на форуме приносит очень большую пользу молодёжи. Надеюсь, что каждый из участников уедет став лучше, добрее, образованнее и сможет приносить пользу обществу", - отметил религиозный деятель.



Сергей Киришов (Йонтен гелюнг), старший администратор централизованной религиозной организации калмыцкий центральный буддийский монастырь «Геден Шеддуп Чой Корлинг», член Общественной палаты Республики Калмыкия, вице-президент Объединения Буддистов Калмыкии, выразил благодарность руководству Республики Дагестан и организаторам форума за приглашение, гостеприимство, а также за интересную, насыщенную полезную программу.



"Делегация из Калмыкии первый раз принимает участие в форуме и наши ребята очень довольны. Они получили возможность продемонстрировать культуру Калмыкии, узнать многое о культуре и традициях народов Республики Дагестан и России в целом", - подчеркнул Киришов.



Благочинный Грозненского церковного округа, руководитель епархиального молодежного отдела иеромонах Амвросий (Марченко) подчеркнул, это уникальный форум, который даёт возможность живого диалога между представителями разных конфессий, где религиозные деятели могут обсуждать различные вопросы, узнать многое о культуре и религии разных народов.



По итогам конференции был озвучен проект резолюции и участникам было предоставило возможность внести свои предложения и замечания для включения в него.