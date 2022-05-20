На полях IX Международного межрелигиозного молодежного форума обсуждаются актуальные проблемы современности

В эти дни в Республике Дагестан проходит IX Международный межрелигиозный молодежный форум.

На него съехались эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Ставропольского края, Омска, Екатеринбурга и др. регионов.

Уже прошла серия вип-лекций по самым актуальным проблемам современности.

На одной из таких лекций с очень интересными мыслями выступил иеромонах Григорий (Матрусов), который является еще и доктором церковного права, председателем Экспертного совета при Патриархе по взаимодействию с исламским миром. Говорил он о развитии диалога между православными и мусульманами в современном мире.

Эксперт призвал к объединению мусульманских и православных общин, отказу от бесплодных споров, к тактичности и взаимоуважению представителей двух основных мировых религий, ибо только тогда мы сумеем консолидировать свои усилия в борьбе с мировым злом.

Не обошел религиозный деятель и тему современных угроз, связанных с санкциями, обострением цивилизационных кризисов и конфликтов, отметив что католический мир, как и сейчас, исторически грозил России еще со времен средневековья: это и тевтонцы, и шведы, которых били наши воины во главе с Александром Невским.

Иеромонах Григорий удивил участников форума прекрасным владением исламским материалом: он блестяще цитировал аяты Корана и хадисы на языке оригинала.

Руководитель центра кризисной психологии Михаил Хасьминский провел семинар на тему: «Методы предотвращения конфликтов в обществе».

По словам спикера, вопросы взаимоотношений между представителями различных верований и конфессий находятся на очень тонких плоскостях и важно пресечь попытки перенесения бытовых конфликтов на религиозную почву. А лучшим способом профилактики конфликтов является широкая информационно-разъяснительная работа, которая объясняет ошибочность деструктивных идей и разоблачает механизмы использования религиозного фактора для противопоставления различных культур с целю достижения геополитических и экономических целей.

«Не может быть навязывания религиозных взглядов, каждый молится как может. Но лучше молиться, чем не молиться», – отметил эксперт.

Одним из таких запоминающихся эпизодов стала лекция раввина, члена Общественного совета при ФСИН России, руководителя Департамента Федерации еврейских общин России по взаимодействию с правоохранительными учреждениями, главного раввина силовых структур, главного военного раввина России Аарона Гуревича.

Он поднял проблему, которая сегодня волнует многих – «Неоязычество как фактор дестабилизации в молодежной среде».

Спикер в своей лекции провел глубокий анализ современных форм язычества и отметил, что в фашистская Германия прилагала большие усилия для изучения языческих культов, и оккультных практик, использовала их, как основу для фашистской идеологии о якобы избранной и превосходной расе. Таким образом манипулировала массовым сознанием.

Тему мизантропического сатанизма как новую террористическую идеологию поднял Роман Силантьев, российский религиовед, историк религии и исламовед, д.и.н., профессор кафедры мировой культуры, кафедры теологии, заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета.

Именитый эксперт рассказал о случаях расстрелов образовательных учреждений в России и мире, получившей у экспертов название «колумбайна», по первому подобном случаю, которое имело место в 1999 году в США.

С тех пор подобные мизантропические деструктивные группы и факты широко распространились в мире, однако исполнители подобных расправ и убийств не являются психически больными людьми. Роман Силантьев в своем выступлении предположил, что объяснить это явление можно, разве что, с точки зрения религии.

«Скажем, что расстрелы в школах имеют ряд специфик, одной из которых является то, что кумиром террористов является Гитлер, а некоторые ответвления подобных деструктивных групп называются 420 по дате дня рождения фюрера. Эксперты давно уже обнаружили прочную связь террористов колумбайна с символикой и идеологией нацизма», – подчеркнул эксперт.

По его словам, одной из причин начала Специальной военной операции в Украине является кроме официально объявленной денацификации и демилитаризации, и декриминализация и десатанизация бывшей союзной республики, с территории которой происходила массированная телефонная и интернет атаки, в том числе с целью овладения сознанием как можно большего количества молодых людей в России. Причем, как заметил Силантьев, телефонные звонки от имени банков резко сократились и сошли на «нет» с началом военной операции в Украине, хотя они продолжают совершать редкие попытки продолжать эти атаки с территории Польши.

На полях форума прошла и традиционная вип-лекция представителей всех трех конфесиий.

В качестве лекторов выступили Благочинный Наурского и Шелковского районов, настоятель Наурского храма рождества Христова (Чечня) иеромонах Амвросий; руководитель отдела просвещения Муфтията РД Даниял Умаилов и член ЦРО иудейских общин Республики Дагестан Борис Ханукаев.

Лекторы рассказывали о роли мировых религий в сохранении традиционных духовно-нравственных и семейных ценностей.

Представители традиционных конфессий в своих выступлениях рассказали о семейных ценностях с точки зрения ислама, православия, иудаизма и отметили, что всех объединяют общие человеческие ценности, в частности, необходимость сохранения и укрепления института семьи.

Каждый из лекторов подчеркнул, что сегодня очень большое влияние на развращение нашей молодежи и вовлечение их в различные деструктивные секты оказывает западная пропаганда безответственного отношения к жизни, призыв жить одним днем, следуя идея гедонизма.

Отметим, что IX Международный межрелигиозный молодежный форум по заказу Миннац республики проводит Дагестанский гуманитарный институт.