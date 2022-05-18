Межведомственные Учебно- практические курсы «Бастион»
- Автор Шахри
- 18 мая, 2022. Среда 12:50
Союз журналистов Москвы объявляет о создании межведомственных учебно - практических курсах «Бастион» для подготовки и вооружения журналистов знаниями и навыками, которые помогут им сохранить жизнь и здоровье, а также адекватно действовать в экстремальных и особых ситуациях (антитеррористические и специальные операции, массовые беспорядки и стихийные бедствия). Мероприятие проводится в соответствии с «Комплексным планом противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации». На учебу приглашаются работники федеральных и региональных СМИ, информационных структур заинтересованных ведомств, работающие в зонах повышенного риска (контртеррористические операции, массовые беспорядки, ликвидация последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф, другие кризисные ситуации). Занятия проводятся в полевых условиях на специализированном полигоне с моделированием реальных кризисных ситуаций, с применением боевой техники. Перед слушателями курсов выступают специалисты ФСБ, НАК, МВД, МО РФ, МВД, Росгвардии, МЧС, МИДа, Роспечати, военные медики. Мастер-классы ведут известные журналисты. В этом году курсы пройдут с 18 по 27 сентября на базе полигона «Тарское» 19-ой мотострелковой дивизии в\ч 20634 (г. Владикавказ, Республика Северная Осетия - Алания). При желании принять участие в курсах не позднее 01 июля 2022 года необходимо подать заявку с данными о каждом участнике курсов: ФИО, должность и место работы, рекомендательное письмо с места работы, контактный телефон каждого слушателя, а также копию первой страницы паспорта на электронные адреса Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. и Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.. По прибытию на курсы слушатель должен иметь при себе: - медицинскую справку об отсутствии заболевания COVID-19 (тест необходимо сдать не позднее трех суток до начала прохождения курсов); - медицинскую справку, разрешающую переносить физическую нагрузку; - средства личной гигиены, одежду и обувь (по три комплекта), налокотники и наколенники для практических занятий на полигоне. По окончании учебы все слушатели, успешно сдавшие зачеты, получают сертификат об окончании курсов. Дополнительную информацию по организационным вопросам можно получить по телефонам 8-495-691-94-52 или 8-495-695-67-50.
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